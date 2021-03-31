Тони Фергюсон – Хабибу: «Перестань быть сучкой, перестань бегать от меня»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон натив брань Бокс/MMA/UFC

Легковвес UFC Тони Фергюсон призвал экс-чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова дать ему бой.

«Я приближаюсь к Хабибу. Это единственный бой, который его люди хотели для него.

Это единственный бой, на который они все еще согласны. Но он продолжает наблюдать. Хабиб, перестань быть сучкой, перестать бегать от меня, черт возьми», – сказал Фергюсон.

Ранее UFC пять раз пытался организовать бой Хабиб – Фергюсон. Хабиб неоднократно подтверждал, что завершил карьеру.

На UFC 262 Фергюсон подерется с Бенеилом Дариушем.

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