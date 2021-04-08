Кейн вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ. У него 164 гола

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Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн сделал дубль в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:2).

27-летний англичанин забил 163-й и 164-й голы в рамках АПЛ.

По этому показателю Кейн вышел на 7-е место, обойдя бывшего форварда «шпор» Джермейна Дефо (162 гола) и экс-игрока «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Робби Фаулера (163).

Чтобы войти в топ-5, Кейну осталось забить 13 голов. У игравшего за «Арсенал» Тьерри Анри 175 голов, экс-капитан «Челси» Фрэнк Лэмпард забил 177 мячей.

Далее расположились Серхио Агуэро («Манчестер Сити», 181), Энди Коул («Манчестер Юнайтед», 187) и Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед», 208).

Рекордсмен по голам в АПЛАлан Ширер, у него 260 мячей.

Статистику Кейна можно изучить здесь.

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