Кейн вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ. У него 164 гола

Форвард сделал дубль в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:2).

27-летний англичанин забил 163-й и 164-й голы в рамках АПЛ.

По этому показателю Кейн вышел на 7-е место, обойдя бывшего форварда «шпор» (162 гола) и экс-игрока «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» (163).

Чтобы войти в топ-5, Кейну осталось забить 13 голов. У игравшего за «Арсенал» 175 голов, экс-капитан «Челси» забил 177 мячей.

Далее расположились («Манчестер Сити», 181), Энди Коул («Манчестер Юнайтед», 187) и («Манчестер Юнайтед», 208).

Рекордсмен по голам в – , у него 260 мячей.

Статистику Кейна можно изучить здесь.