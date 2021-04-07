Мария Захарова: «Когда говорят о бойкоте Олимпийских игр, это находится вне правовых рамок. Это абсолютно аморально»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась мнением об идее бойкота Олимпийских игр.

Ранее Госдепартамент США заявил, что не рассматривает вариант с бойкотом Олимпиады-2022, но обсуждает с другими странами подход к турниру в Пекине в связи со случаями нарушения прав человека в Китае.

«Когда говорят о бойкоте Олимпийских игр, это находится вне правовых рамок. Это абсолютно аморально, потому что бьет по странам, по народам, по спортсменам. Идет дестабилизация по целому ряду направлений.

Когда мы проводили Олимпиаду в Сочи в 2014 году, целевой аудиторией, на которую ориентировались западные партнеры, были люди, которые должны были приехать, но с точки зрения западного мейнстрима не должны были. Поэтому их запугивали.

Было огромное количество материалов об отсутствии безопасности, террористических угрозах, собаки были особой темой запугивания. Также говорилось об отсутствии нормальных условий для проживания, экологических проблемах. Все варилось в одном котле.

Несмотря на то, что этот коллапс действительно заявлялся, он случился не с Олимпийскими играми в , а именно с концепцией, которая навязывалась западным мейнстримом. Это все обернулось настоящим праздником и грандиозным событием в международном спорте», – сказала Захарова.

Олимпиада-2022 в Пекине под угрозой бойкота: Китай обвиняют в пытках и стерилизации коренного мусульманского населения