НБА. «Юта» – «Индиана», «Клипперс» встретятся с «Филадельфией» и другие матчи

В пятницу, 16 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА проходят 11 матчей.
В первой встрече игрового дня лидирующая в сезоне «Юта» принимает «Индиану» Домантаса Сабониса.
Позже «Клипперс» Джорджа и Ленарда в гостях у «Филадельфии» Джоэла Эмбиида попытаются продлить победную серию до 8 игр. «Даллас» Дончича и Порзингиса дома встретится с неуступчивым «Нью-Йорком» Джулиуса Рэндла.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 апреля, 22.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
- Богданович (8), Конли (5), Митчелл (5), О'Нил (3), Гобер (2) – старт; Кларксон (7), Ньянг (3), Ильясова (3), Инглс (0).
- Индиана
- Брогдон (11), Сабонис (11 + 7 подборов), Леверт (4), Самнер (2), Дж. Холидэй (0) – старт; Битадзе (8), Лэмб (7), Бриссетт (4), А. Холидэй (2), Макконнелл (2).
- Дата проведения
- 17 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 17 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 17 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 17 апреля, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 17 апреля, 02.30, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 17 апреля, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 17 апреля, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 17 апреля, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 17 апреля, 03.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 17 апреля, 04.30, «American Airlines Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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