НБА. «Юта» – «Индиана», «Клипперс» встретятся с «Филадельфией» и другие матчи

В пятницу, 16 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА проходят 11 матчей.

В первой встрече игрового дня лидирующая в сезоне «Юта» принимает «Индиану» Домантаса Сабониса.

Позже Джорджа и Ленарда в гостях у «Филадельфии» Джоэла Эмбиида попытаются продлить победную серию до 8 игр. Дончича и Порзингиса дома встретится с неуступчивым Джулиуса Рэндла.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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