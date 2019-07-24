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    НБА. «Юта» – «Индиана», «Клипперс» встретятся с «Филадельфией» и другие матчи

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    В пятницу, 16 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА проходят 11 матчей.

    В первой встрече игрового дня лидирующая в сезоне «Юта» принимает «Индиану» Домантаса Сабониса.

    Позже «Клипперс» Джорджа и Ленарда в гостях у «Филадельфии» Джоэла Эмбиида попытаются продлить победную серию до 8 игр. «Даллас» Дончича и Порзингиса дома встретится с неуступчивым «Нью-Йорком» Джулиуса Рэндла.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Юта – Индиана 36:51 (2 четверть)
    Дата проведения
    16 апреля, 22.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча
    Юта
    Богданович (8), Конли (5), Митчелл (5), О'Нил (3), Гобер (2) – старт; Кларксон (7), Ньянг (3), Ильясова (3), Инглс (0).
    Индиана
    Брогдон (11), Сабонис (11 + 7 подборов), Леверт (4), Самнер (2), Дж. Холидэй (0) – старт; Битадзе (8), Лэмб (7), Бриссетт (4), А. Холидэй (2), Макконнелл (2).

    Вашингтон – Новый Орлеан
    Дата проведения
    17 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Детройт – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    17 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Филадельфия – Клипперс
    Дата проведения
    17 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Бруклин – Шарлотт
    Дата проведения
    17 апреля, 02.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Торонто – Орландо
    Дата проведения
    17 апреля, 02.30, «Amalie Arena»
    Онлайн матча

    Чикаго – Мемфис
    Дата проведения
    17 апреля, 03.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Миннесота – Майами
    Дата проведения
    17 апреля, 03.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Денвер
    Дата проведения
    17 апреля, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Портленд
    Дата проведения
    17 апреля, 03.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Даллас – Нью-Йорк
    Дата проведения
    17 апреля, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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