«Реал» и «Сити» в полуфинале ЛЧ, «Ахмат» просит денег, 10 матчей за расизм игроку «Славии», одежда для олимпийцев и другие новости

1. «Реал» выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов, сыграв вничью (0:0) на «Энфилде» в 1/4 финала. «Ман Сити» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:1) и тоже вышел в 1/2 финала. Таким образом, в полуфинале «Реал» сыграет с «Челси», а «Сити» – с «ПСЖ».

«Реал» впервые после ухода Роналду сыграет в полуфинале Лиги чемпионов. Всего для мадридского клуба это 14-й полуфинал ЛЧ, у «Барсы» и «Баварии» – по 12.

«Ман Сити» вышел в полуфинал ЛЧ впервые при Гвардиоле и 2-й раз в истории. Кроме того, Пеп повторил рекорд Моуринью, в 8-й раз выйдя в полуфинал турнира.

Кстати, автобус «Реала» перед матчем забросали камнями и бутылками. Было разбито окно, у которого сидел тренер. «Ливерпуль» уже извинился за инцидент.

2. РФС поделился сведениями о деталях заседания Экспертно-судейской комиссии, на котором рассматривалась работа арбитра Кирилла Левникова на матче между «Локомотивом» и «Спартаком» (2:0). Решения Левникова были признаны верными единогласно. Его отец и инспектор Зуев взяли самоотвод. Кроме того, ЭСК считает, что мяч не попадал в руки игроков «Локо» ни в одном из спорных моментов матча.

3. В Госдуме обсудили финансовую поддержку «Ахмата» после санкций от США. Комитет по спорту обратится в Правительство РФ.

4. Игрок «Славии» Ондржей Кудела дисквалифицирован за расизм на 10 матчей под эгидой УЕФА. Хавбек «Рейнджерс» Глен Камара отстранен на 3 матча за удар соперника, на 4 матча – форвард Кемар Руф, который ударил вратаря «Славии» Ондржея Коларжа шипами в лицо в прыжке, сломав ему стенки лобной пазухи.

5. Американский тренер Рафаэль Арутюнян будет сотрудничать с академией Евгения Плющенко, об этом объявил сам Плющенко. Арутюнян уточнил, что совместную работу пока обсуждали лишь на словах. Сообщалось, что он станет консультировать Александру Трусову.

6. УЕФА может отменить правило выездного гола в экстра-таймах.

7. Компания ZASPORT презентовала коллекцию одежды для Олимпиады-2020 в Токио.

8. ЦСКА объявил об уходе Василия Березуцкого. Он будет работать в «Краснодаре».

9. Матч «Краснодар» – «Зенит» обслужит Иванов и другие назначения 26-го тура РПЛ.

10. Во 2-м круге теннисного «Мастерса» в Монте-Карло Андрей Рублев победил Сальваторе Карузо, Карен Хачанов уступил Пабло Каррено-Бусте. Новак Джокович прошел Янника Синнера, Рафаэль Надаль – Федерико Дельбониса.

11. Прокуратура Швеции выяснила, что российские военные взломали базу данных о шведских спортсменах в 2017 и 2018 годах.

12. Появилась информация, что «Аякс» хочет приобрести полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию летом, однако амстердамский клуб не подтвердил интерес к игроку.

13. UFC анонсировал третий бой Конора и Порье, несмотря на конфликт бойцов. UFC 264 пройдет в Лас-Вегасе при полной арене.

14. Казанский УНИКС победил итальянский «Виртус» и вышел в финал Еврокубка, где сыграет с «Монако», а также завоевал путевку в Евролигу на следующий сезон.

15. Главный тренер «Челси» Томас Тухель оскорбил тренера «Порту» Консейсау после матча ЛЧ, пишут в Португалии. У английских СМИ другие сведения: представители «Порту» оскорбляли и провоцировали коллег из «Челси», а Тухель ничего грубого Консейсау не говорил.

16. Нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича могут отстранить от футбола на срок до 3 лет. У него доля в букмекерской конторе, это запрещено правилами ФИФА и УЕФА.

17. На иранском ТВ больше 100 раз прерывали трансляцию матча «Тоттенхэм» – «МЮ» из-за голых ног помощницы судьи Мэсси.

18. Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт вложился в компанию CoinBase, стоившую 1,6 млрд долларов. 14 апреля ее оценили в 100 млрд.

Цитаты дня.

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