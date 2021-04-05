Организаторы Олимпиады в Токио не рассматривают вариант отмены Игр

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Организаторы летних Олимпийских игр в Токио не рассматривают вариант с отменой турнира. 

Об этом на пресс-конференции сообщила глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото.

Ранее генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи заявил, что Игры могут быть отменены в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. 

«Мы не рассматриваем возможность отмены Игр. Мы сосредоточены на принятии мер по обеспечению безопасности и проведении соревнований», – заявила Хасимото. 

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа.

И что, Олимпиаду совсем отменят – впервые со Второй Мировой войны? Похоже, Япония все решила, но боится сказать

Наша олимпийская форма: в цветах флага, без слова Russia – зато с оберегом

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