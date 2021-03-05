У «Спартака» вопросы к КДК, Россия опустилась в рейтинге УЕФА, ничья «МЮ» и «Милана», «Салават» выбил «Трактор», «Барсе» нужны Холанд и Алаба, «Юве» готов продать Криша и другие новости

1. «МЮ» был близок к победе над «Миланом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, но точный удар Кьера на 92-й минуте спас итальянцев. В первом тайме судьи отменили гол Кессиэ (в «Милане» уверены, что по ошибке), затем Магуайр умудрился не попасть по пустым воротам в упор, а сразу после перерыва красавца положил юный форвард «Юнайтед» Диалло. Сульшер признал закономерность результата, Пиоли отметил, что его команда могла рассчитывать на большее.

«Рома» крупно обыграла «Шахтер» (3:0), потеряв при этом Генриха Мхитаряна, дебютный гол Мартина Эдегора помог «Арсенал» победить «Олимпиакос» в Греции (3:1). Все результаты дня – здесь.

2. Казалось, что страдания России в еврокубках с вылетом «Краснодара» закончились, но нет – падение на 8-е место, нас вслед за Португалией обошли Нидерланды.

3. «Салават» дожал отчаянно сопротивлявшийся «Трактор» в концовке 5-го матча серии и вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина. Привез буллит в свои ворота голкипер челябинцев, который, впрочем, ошибку не признал, хотя на самом деле в этом эпизоде судьи сработали четко. Впервые в КХЛ до шестого матча дошла лишь одна серия 1-го раунда.

4. В РПЛ может разгореться очередной скандал: КДК не отменил желтую карточку Жиго, из-за которой защитник «Спартака» пропустит матч с «Динамо», но при этом игроку бело-голубых Фомину предупреждение сняли, поэтому он сможет выйти на поле. «Спартак» логично попросил объяснений, но получил какую-то нелепую отписку, которая клуб, естественно, не устроила.

5. У «Барселоны» летом намечается огненная трансферная кампания. Лапорта хочет подписать Холанда, Алабу, Гарсию и Депая (в нем заинтересован лично Куман), причем приоритетом является именно приглашение норвежца. Под вопросом будущее на «Камп Ноу» Коутиньо и Гризманна, а Месси, по слухам, уже решил, что через два года поедет играть в Майами.

6. «Ювентус» тоже планирует летом перестройку в команде, не застрахован даже Роналду, которого туринцы вроде как не прочь отпустить за 60 миллионов евро. У Криша, как и у Месси, будет шанс перейти в «ПСЖ», если по завершении сезона уйдет Мбаппе.

7. Хвича Кварацхелия привлек внимание европейских грандов, в том числе «Ювентуса». Хавбека просмотрят в матче за сборную, Юрий Семин советует ему ехать в Европу.

8. Матч квалификации ЧМ-2022 Мальта – Россия может не состояться из-за коронавирусных ограничений на острове.

9. НХЛ. 715-й карьерный гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Филадельфию», очередные 2 очка Малкина позволили «Питтсбургу» обыграть «Баффало» и другие результаты.

10. НБА. 40 очков Ирвинга помогли «Бруклину» выиграть у «Бостона» и другие результаты.

11. Россия выиграла золото чемпионата мира по фристайлу в смешанных командных соревнованиях.

12. Фийон-Майе выиграл спринт на Кубке мира по биатлону, лучший из россиян Матвей Елисеев – 16-й.

13. На стадионе «Зенита» на домашних матчах будут вакцинировать от COVID-19.

14. Трехкратный чемпион Европы по биатлону Андрей Расторгуев временно отстранен от соревнований.

15. В Евролиге ЦСКА проиграл «Милану», «Химки» уступили «Црвене Звезде».

16. На Украине футбольному арбитру вынесли предупреждение за разговор на русском языке во время матча.

17. Спринтерская гонка «Формулы-1» в 2021 году состоится перед Гран-при Великобритании

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