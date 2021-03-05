«Ювентус» может продать Роналду за 60 млн евро (Sport Mediaset)

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть в летнее трансферное окно.

Как пишет Sport Mediaset, клуб планирует выручить деньги за португальца. Его готовы продать за сумму, близкую к 60 млн евро.

Расставание с португальцем также позволит «Ювентусу» значительно сэкономить на зарплате футболиста. Роналду получает около 54 млн евро грязными.

Срок действующего контракта форварда с клубом истекает летом 2022 года.

В этом сезоне футболист забил 20 голов в 22 матчах Серии А. Его полную статистику можно изучить здесь.

Ни Месси, ни Роналду не будет в 1/4 ЛЧ впервые за 16 лет. Каким был последний плей-офф без их величия?