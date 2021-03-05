«Спартак» не удовлетворен ответом РФС по поводу решения КДК по карточкам

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС Динамо Москва КДК РФС Даниил Фомин Самюэль Жиго Р-Спорт Антон Фетисов ЭСК РФС Футбол

«Спартак» отреагировал на ответ РФС относительно решения КДК по желтым карточкам защитника Самюэля Жиго и полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, сообщил глава департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов.

«Футбольный клуб «Спартак» не удовлетворен ответом РФС. Если, конечно, это был ответ на наше обращение. 

Нам прекрасно известны роли КДК и ЭСК в процедуре принятия решений. 

Нас же интересует мотивировочная часть решения ЭСК, особенно в части отмены желтой карточки Фомина», – сказал Фетисов.

КДК РФС в четверг не удовлетворил просьбу «Спартака» отменить желтую карточку Жиго, который вынужден пропустить игру с «Динамо» из-за дисквалификации, но при этом отменил наказание Фомину, у которого тоже был перебор желтых карточек.

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