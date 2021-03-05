«Спартак» не удовлетворен ответом РФС по поводу решения КДК по карточкам

«Спартак» отреагировал на ответ РФС относительно решения КДК по желтым карточкам защитника и полузащитника , сообщил глава департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов.

«Футбольный клуб «Спартак» не удовлетворен ответом РФС. Если, конечно, это был ответ на наше обращение.

Нам прекрасно известны роли КДК и ЭСК в процедуре принятия решений.

Нас же интересует мотивировочная часть решения ЭСК, особенно в части отмены желтой карточки Фомина», – сказал Фетисов.

КДК РФС в четверг не удовлетворил просьбу отменить желтую карточку Жиго, который вынужден пропустить игру с «Динамо» из-за дисквалификации, но при этом отменил наказание Фомину, у которого тоже был перебор желтых карточек.