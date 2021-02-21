Вакцинировать от COVID-19 будут на стадионе «Зенита» на домашних матчах. Процедура доступна с 18 лет

Теги Зенит премьер-лига Россия Ахмат Газпром Арена (Крестовский) стадионы коронавирус Здоровье Футбол

Стали известны подробности вакцинации от коронавируса, которую можно будет пройти на стадионе «Газпром Арена» перед матчами РПЛ.

Как сообщает пресс-служба клуба, процедура будет проводиться на всех домашних матчах «Зенита» до конца этого сезона.

Вакцина «Спутник V» будет доступна всем посетителям арены в возрасте от 18 лет. Процедуру проведут при наличии паспорта и СНИЛС, а также при отсутствии противопоказаний от лечащего врача.

Первой возможностью сделать прививку от коронавируса на матче «Зенита» станет игра с «Ахматом», которая пройдет 13 марта.

«Зенит» станет первым клубом РПЛ, предлагающим такую услугу.

Важное о вакцине в футболе: есть ли смысл, точно ли она безопасна, что о ней думают в РПЛ?

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