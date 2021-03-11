Малкин – 1-я звезда матча с «Баффало»: 7-й гол в сезоне, ассист и «+2». У него 7 очков в последних 4 играх

Форвард стал первой звездой матча регулярного чемпионата против (5:2).

Россиянин набрал 2 (1+1) очка в 3-й раз за последние 4 игры. На этом отрезке в его активе 7 (3+4) баллов, а всего в сезоне стало 21 (7+14) очко в 26 матчах.

При этом текущая результативная серия нападающего продлилась до 6 игр.

Малкин (18:58, 2:54 – в большинстве, полезность «+2») нанес 2 броска в створ и допустил 1 потерю шайбы. На вбрасываниях показал 33% эффективности (выиграл 4 из 12 попыток).