В РФС ответили «Спартаку» о решениях по карточкам: «КДК руководствуется материалами ЭСК, которая состоит из опытных экспертов»

В службе коммуникаций РФС отреагировали на обращение к главе организации .

Московский клуб попросил разъяснить решения КДК РФС перед матчем с . Комитет отменил желтую карточку хавбеку «Динамо» Даниилу Фомину, но оставил в силе предупреждение, вынесенное защитнику «Спартака» Самюэлю Жиго.

Фомин, таким образом, сможет сыграть со «Спартаком», а Жиго матч пропустит из-за перебора желтых карточек.

«При вынесении решения об отмене желтых карточек КДК РФС руководствуется материалами Экспертно-судейской комиссии. ЭСК состоит из высококвалифицированных экспертов с большим опытом в судействе, в том числе и иностранных арбитров.

Итоги сегодняшнего заседания комиссии были оперативно переданы в КДК. На их основании комитет принял решение отменить предупреждение игрока «Динамо» Даниила Фомина, а также подтвердил решение арбитра о вынесении предупреждения игроку «Спартака» Самюэлю Жиго», — сообщили в РФС.