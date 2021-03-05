В РФС ответили «Спартаку» о решениях по карточкам: «КДК руководствуется материалами ЭСК, которая состоит из опытных экспертов»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС судьи Динамо Москва КДК РФС Даниил Фомин Самюэль Жиго ЭСК РФС Футбол

В службе коммуникаций РФС отреагировали на обращение «Спартака» к главе организации Александру Дюкову.

Московский клуб попросил разъяснить решения КДК РФС перед матчем с «Динамо». Комитет отменил желтую карточку хавбеку «Динамо» Даниилу Фомину, но оставил в силе предупреждение, вынесенное защитнику «Спартака» Самюэлю Жиго.

Фомин, таким образом, сможет сыграть со «Спартаком», а Жиго матч пропустит из-за перебора желтых карточек.

«При вынесении решения об отмене желтых карточек КДК РФС руководствуется материалами Экспертно-судейской комиссии. ЭСК состоит из высококвалифицированных экспертов с большим опытом в судействе, в том числе и иностранных арбитров.

Итоги сегодняшнего заседания комиссии были оперативно переданы в КДК. На их основании комитет принял решение отменить предупреждение игрока «Динамо» Даниила Фомина, а также подтвердил решение арбитра о вынесении предупреждения игроку «Спартака» Самюэлю Жиго», — сообщили в РФС.

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