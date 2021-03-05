Будущее Гризманна и Коутиньо в «Барсе» под вопросом (As)

«Барселону», вероятно, ждет масштабная перестройка в летнее трансферное окно.

Клубу необходимо расстаться с несколькими футболистами, поскольку новый президент «Барсы» хочет подписать форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда, защитника «Баварии» Давида Алабу, нападающего «Лиона» Мемфиса Депая и игроков «Манчестер Сити» Эрика Гарсию и Серхио Агуэро.

As пишет, что на фоне этих планов будущее нападающего и полузащитника в «Барселоне» находится под вопросом. Чтобы подписать новичков, клубу нужно заработать на продажах.

При этом отмечается, что форвард доволен своим положением в «Барсе» и не хочет уходить в другой клуб.

Гризманн выступает за каталонский клуб с 2019 года, а Коутиньо – с 2018-го.

В этом сезоне француз провел 24 матча в , забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Бразилец же сейчас восстанавливается от травмы. Он принял участие в 12 играх испанского чемпионата в этом сезоне и забил 2 мяча.