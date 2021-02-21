Арбитра на Украине предупредили за разговор на русском языке с экс-тренером «Львова» во время матча

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень сообщил, что получил материалы проверки по инциденту с экс-тренером «Львова» Виталием Шумским и арбитром Николаем Кривоносовым.

Ранее Шумский высказал резервному судье недовольство тем, что он говорил с ним на русском языке во время матча с (0:2), после чего тренер получил желтую карточку от главного судьи Виктора Копиевского.

Комитет по этике и честной игре подтвердил, что арбитр не использовал государственный язык согласно статье 34 закона Украины про обеспечение функционирования украинского языка как государственного.

Комитет вынес предупреждение судье и организаторам, сообщает Tribuna.com.

При этом Шумского предупредили за систематическое проявление несогласия с решениями бригады арбитров.

Тренер «Львова»: «Общаюсь с иностранцами в клубе на украинском языке. Это национализм, хорошее слово, значит, что любишь свое государство»