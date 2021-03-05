«Ювентус» планирует перестройку команды. С Роналду обсудят его будущее в клубе

Теги Андреа Пирло Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия возможные трансферы Войчех Шченсны Маттейс де Лигт Федерико Кьеза Уэстон Маккенни Футбол

«Ювентус» планирует начать перестройку команды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Частью обновленного проекта будут Войчех Шченсны, Маттейс де Лигт, Уэстон Маккенни и Федерико Кьеза.

«Бьянконери» также планируют обсудить с форвардом Кришитиану Роналду его будущее в клубе. Контракт португальца истекает летом 2022 года.

Вероятно, главным тренером «Ювентуса» останется Андреа Пирло, который уже сообщал о том, что он не беспокоится о своем будущем.

Кошмар Криштиану в ЛЧ: снова рано вылетел, не забил в плей-офф впервые за 16 лет, пропустил победный штрафной «Порту» между ног

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья