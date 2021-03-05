«Ювентус» планирует перестройку команды. С Роналду обсудят его будущее в клубе

«Ювентус» планирует начать перестройку команды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Частью обновленного проекта будут Войчех Шченсны, Маттейс де Лигт, Уэстон Маккенни и Федерико Кьеза.
«Бьянконери» также планируют обсудить с форвардом Кришитиану Роналду его будущее в клубе. Контракт португальца истекает летом 2022 года.
Вероятно, главным тренером «Ювентуса» останется Андреа Пирло, который уже сообщал о том, что он не беспокоится о своем будущем.
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