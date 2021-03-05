«Ювентус» планирует перестройку команды. С Роналду обсудят его будущее в клубе

планирует начать перестройку команды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Частью обновленного проекта будут , Маттейс де Лигт, и .

«Бьянконери» также планируют обсудить с форвардом Кришитиану Роналду его будущее в клубе. Контракт португальца истекает летом 2022 года.

Вероятно, главным тренером «Ювентуса» останется , который уже сообщал о том, что он не беспокоится о своем будущем.

Кошмар Криштиану в ЛЧ: снова рано вылетел, не забил в плей-офф впервые за 16 лет, пропустил победный штрафной «Порту» между ног