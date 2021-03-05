Холанд – главная цель «Барсы» этим летом. Лапорта считает, что сделка возможна

хочет подписать нападающего в летнее трансферное окно.

Главной целью каталонского клуба является нападающий дортмундской , пишет As.

Президент «Барселоны» уверен, что сделка осуществима, несмотря на финансовые трудности, которые испытывает клуб.

Менеджер хочет воспользоваться близкими отношениями с агентом Мино Райолой, который представляет интересы норвежца.

В «Барселоне» планируют в скором времени выпустить облигации, которые позволят в короткие сроки сократить задолженность клуба (около 1,2 млрд евро). Также каталонцы должны выплатить краткосрочные долги, которые оцениваются в 200 млн евро.

Однако Лапорта убежден, что лучшим средством борьбы с кризисом в «Барселоне» станет создание команды-победителя. Покупка Холанда видится ему средством для достижения этой цели.

В этом сезоне форвард провел 19 матчей в Бундеслиге и забил 19 голов, сделав 4 результативные передачи. Его статистику можно изучить здесь.