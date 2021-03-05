Холанд – главная цель «Барсы» этим летом. Лапорта считает, что сделка возможна

«Барселона» хочет подписать нападающего в летнее трансферное окно.
Главной целью каталонского клуба является нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, пишет As.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверен, что сделка осуществима, несмотря на финансовые трудности, которые испытывает клуб.
Менеджер хочет воспользоваться близкими отношениями с агентом Мино Райолой, который представляет интересы норвежца.
В «Барселоне» планируют в скором времени выпустить облигации, которые позволят в короткие сроки сократить задолженность клуба (около 1,2 млрд евро). Также каталонцы должны выплатить краткосрочные долги, которые оцениваются в 200 млн евро.
Однако Лапорта убежден, что лучшим средством борьбы с кризисом в «Барселоне» станет создание команды-победителя. Покупка Холанда видится ему средством для достижения этой цели.
В этом сезоне форвард провел 19 матчей в Бундеслиге и забил 19 голов, сделав 4 результативные передачи. Его статистику можно изучить здесь.