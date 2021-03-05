«Спартак» обратился к Дюкову после решения КДК не отменять желтую карточку Жиго

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС Динамо Москва КДК РФС Александр Дюков Даниил Фомин Самюэль Жиго Футбол

«Спартак» опубликовал обращение к президенту РФС Александру Дюкову по поводу решения КДК РФС не отменять желтую карточку защитника Самюэля Жиго.

«Уважаемый Александр Валерьевич!

Футбольный клуб «Спартак-Москва» вынужден обратиться к Вам за публичным разъяснением решений, принятых сегодня КДК РФС.

В частности, была отменена желтая карточка футболиста «Динамо» Даниила Фомина, полученная в матче прошлого тура против «Тамбова». Это позволит ему сыграть в ближайшую субботу со «Спартаком».

При этом четвертое по счету предупреждение Самюэля Жиго, которое игрок «Спартака» получил во встрече с «Краснодаром», отменено не было.

Считаем, что подобные решения, способные оказать серьезное влияние на предстоящий матч, должны быть разъяснены максимально подробно — во избежание неверных толкований и нанесения репутационного ущерба российскому футболу.

Рассчитываем на Вашу открытость и объективность РФС в оценке данных эпизодов», – говорится в заявлении «Спартака».

Напомним, Жиго заработал предупреждение в игре 21-го тура РПЛ против «Краснодара» (6:1). Оно стало для него четвертым в чемпионате, он пропустит матч 22-го тура с «Динамо».

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