Лапорта хочет подписать Холанда, Алабу и Гарсию в «Барсу» летом. Депай перейдет, если Куман останется

Стало известно, каких игроков хочет подписать новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта.
В ходе программы LaTdT на Catalunya Ràdio обсуждались трансферные цели клуба. Журналист Ориоль Доменек рассказал следующее: «Этим летом у Холанда будут отступные в размере 75 млн евро плюс комиссия агенту и отцу. Как минимум – 100 млн евро.
Лапорта попытается подписать Алабу и / или Холанда, чтобы усилить команду к следующему сезону. Эрик Гарсия и Давид Алаба перейдут бесплатно. Если Куман останется в клубе, то в «Барселону» перейдет и Депай».
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила контракт нападающему «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который станет свободным агентом этим летом. Лапорта хочет подписать аргентинца, поскольку считает, что его переход поможет убедить Лионеля Месси остаться в клубе.