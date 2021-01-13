Лапорта хочет подписать Холанда, Алабу и Гарсию в «Барсу» летом. Депай перейдет, если Куман останется

Стало известно, каких игроков хочет подписать новый президент «Барселоны» .

В ходе программы LaTdT на Catalunya Ràdio обсуждались трансферные цели клуба. Журналист Ориоль Доменек рассказал следующее: «Этим летом у Холанда будут отступные в размере 75 млн евро плюс комиссия агенту и отцу. Как минимум – 100 млн евро.

Лапорта попытается подписать Алабу и / или Холанда, чтобы усилить команду к следующему сезону. и перейдут бесплатно. Если Куман останется в клубе, то в «Барселону» перейдет и Депай».

Ранее сообщалось, что предложила контракт нападающему Серхио Агуэро, который станет свободным агентом этим летом. Лапорта хочет подписать аргентинца, поскольку считает, что его переход поможет убедить Лионеля Месси остаться в клубе.