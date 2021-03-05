Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Нидерланды вышли на 7-е место в таблице коэффициентов , обогнав Россию.

Случилось это после того, как выиграл у «Янг Бойз» (3:0) в первом матче 1/8 финала . У Нидерландов теперь 38,4 балла. У России, уже не имеющей команд в еврокубках, 38,382 балла.

Россия опустилась на 8-е место, где и закончит еврокубковый сезон.

В следующем сезоне Россию в еврокубках представят пять клубов. Чемпион РПЛ сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, занявшая второе место команда начнет свой путь со второго квалификационного раунда турнира.

Обладатель Кубка России сыграет на групповом этапе Лиги Европы. Бронзовый призер Премьер-лиги начнет путь с третьего квалификационного раунда нового турнира Лиги конференций, а четвертая команда – со второго квалификационного раунда.

У России опять катастрофа в еврокубках. Если так и продолжится, светит вылет из топ-10