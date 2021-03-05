Гвардиола о ВАР в эпизоде с Фоденом: «Я пять лет не жаловался на судей, но это не-ве-ро-ят-но. Я просто не понимаю»

Главный тренер «Манчестер Сити» раскритиковал работу системы ВАР после матча 33-го тура против (5:2).

В первом тайме при счете 1:1 полузащитник «горожан» подобрал мяч после неудачного приема от вратаря «Саутгемптона» Алекса Маккарти. Голкипер сбил футболиста в штрафной площади, однако Фоден попытался сохранить равновесие, прополз на коленях несколько метров, поскольку хотел добить мяч в пустые ворота, но не успел. ВАР изучал эпизод, однако пенальти в ворота «Саутгемптона» назначен не был.

«Я не понимаю, почему гол «Фулхэма» в ворота «Тоттенхэма» отменили. Я не понимаю эпизоды с руками в игре «Арсенал» – «Бернли».

Еще один пример – этот пенальти. Джон Мосс не мог увидеть эпизод, но есть же ВАР. Они не ставят пенальти, это невероятно.

Долгое время, может, четыре или пять лет, я ни разу не жаловался на судей, но эта ситуация – это просто не-ве-ро-ят-но. Не-ве-ро-ят-но.

ВАР существует для моментов, когда судья не видит эпизод и может допустить ошибку из-за этого. Поэтому они просматривают моменты заново. Но если просмотр есть, и они не ставят пенальти в этом моменте, то я просто не понимаю. Честно. То же самое – с «Фулхэмом» и «Арсеналом».

Может, однажды тренерам и игрокам объяснят правила, по которым работает эта система», – сказал Гвардиола во время послематчевого интервью.

На пресс-конференции тренер еще раз вспомнил этот эпизод:

«Надеюсь, однажды нам объяснят, что происходит. Судья не видит момент, но ВАР – боже мой!

Если бы мы проиграли со счетом 2:5, то я не смог бы дать такой комментарий. Это выглядело бы как оправдание. Спросите у нужных людей, почему они делают это.

Это невероятно. Может, когда-то нам объяснят и правила, и принципы работы ВАР. Но в этот момент я очень гордился честностью Фила», – сказал Гвардиола.

Фоден пострадал за честность: не завалился в штрафной, хотя вратарь попал в ногу – и не получил пенальти