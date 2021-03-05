Сульшер про 1:1 с «Миланом»: «Вероятно, ничья – справедливый результат. «МЮ» был медлительным»

Главный тренер подвел итоги первого матча 1/8 финала с (1:1).

«Очень разочарован тем, что пропустили после одного из последних ударов в матче. Это, конечно, усложняет задачу, но в любом случае все будет решаться во второй игре.

Мы теряли структуру. Команда села слишком глубоко, нас блокировали, и соперник забил ударом головой. Мы должны были атаковать теми людьми, которые были в нашем распоряжении.

Мы были слишком медлительны при владении мячом. Это уроки, которое нам надо усвоить. Мы играем против хороших команд. Вероятно, ничья – справедливый результат», – сказал Сульшер в эфире BT Sport.

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