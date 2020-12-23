Евролига. ЦСКА – «Милан», «Химки» на выезде сыграют с «Црвеной Звездой» и другие матчи

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В четверг, 11 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги проходят пять матчей.

Московский ЦСКА принимает итальянский «Милан». Подмосковные «Химки» на выезде сыграют с сербской «Црвеной Звездой».

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА Россия  –  AX Армани Эксчейндж Милан Италия 68:76 (4 четверть)
Дата проведения
11 марта, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча
ЦСКА
Боломбой (6), Хэкетт (5), Курбанов (3), Хиллиард (2), Фойгтманн (2) – старт; Джеймс (21), Шенгелия (18), Клайберн (10), Лундберг (0).
AX Армани Эксчейндж Милан
Пантер (24), Ледэй (12), Хайнс (7), Ролл (5), Мицов (4) – старт; Шилдс (12), Родригес (7), Датоме (3), Эванс (0), Брукс (0).

Панатинаикос OPAP Греция  –  Маккаби Плейтика Израиль
Дата проведения
11 марта, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Црвена Звезда MTS Сербия  –  Химки Россия
Дата проведения
11 марта, 22.45, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча

LDLC АСВЕЛ Франция  –  Альба Германия
Дата проведения
11 марта, 22.45, «Астробаль»
Онлайн матча

Реал Испания  –  Барселона Испания
Дата проведения
11 марта, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 20-8, ЦСКА Россия – 18-9, Милан Италия – 18-10, Бавария Германия – 18-10, Анадолу Эфес Турция – 17-10, Реал Испания – 17-11, Фенербахче Турция – 17-11, Зенит Россия – 16-11, Жальгирис Литва – 15-13, Баскония Испания – 14-14, Валенсия Испания – 14-14, Виллербан Франция – 12-16, Олимпиакос Греция – 12-16, Маккаби Плейтика Израиль – 11-15, Альба Германия – 10-18, Панатинаикос Греция – 9-17, Црвена Звезда Сербия – 7-21, Химки Россия – 3-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

Баскетболиста наказали из-за того, что бегал за границами площадки. Такое встречается крайне редко

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