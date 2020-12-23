Евролига. ЦСКА – «Милан», «Химки» на выезде сыграют с «Црвеной Звездой» и другие матчи

В четверг, 11 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги проходят пять матчей.
Московский ЦСКА принимает итальянский «Милан». Подмосковные «Химки» на выезде сыграют с сербской «Црвеной Звездой».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 марта, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА
- Боломбой (6), Хэкетт (5), Курбанов (3), Хиллиард (2), Фойгтманн (2) – старт; Джеймс (21), Шенгелия (18), Клайберн (10), Лундберг (0).
- Дата проведения
- 11 марта, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 11 марта, 22.45, «Александар Николич Холл»
- Дата проведения
- 11 марта, 22.45, «Астробаль»
- Дата проведения
- 11 марта, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Барселона Испания – 20-8, ЦСКА Россия – 18-9, Милан Италия – 18-10, Бавария Германия – 18-10, Анадолу Эфес Турция – 17-10, Реал Испания – 17-11, Фенербахче Турция – 17-11, Зенит Россия – 16-11, Жальгирис Литва – 15-13, Баскония Испания – 14-14, Валенсия Испания – 14-14, Виллербан Франция – 12-16, Олимпиакос Греция – 12-16, Маккаби Плейтика Израиль – 11-15, Альба Германия – 10-18, Панатинаикос Греция – 9-17, Црвена Звезда Сербия – 7-21, Химки Россия – 3-24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.
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