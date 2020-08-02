«Если в одно время играют Россия и Украина, смотреть в Крыму будут российскую сборную». Глава КФС о болельщиках

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха рассказал о популярности сборных России и Украины в регионе.
– В самом Крыму болельщики больше следят за сборной России или Украины?
– Сложно сказать. Думаю, после чемпионата мира больше следят за сборной России, но мы также в своем обществе обращаем внимание на наших коллег.
Кто бы что ни говорил, но я вырос с этими людьми, которые сейчас на Украине: Шевченко, Максимов, Головко. Политика политикой, но это нельзя вычеркнуть.
Мы дружим, созваниваемся, общаемся, радуемся их победам, а они – нашим. Также одесситы часто приезжали к нам по логистике. Уровень футбольных клубов в РПЛ все-таки повыше.
Скажу так: если в одно время будут играть Россия и Украина, то однозначно будут смотреть российскую сборную. Здесь я уверен.
Понятно, что какой-то процент будет наблюдать за Украиной, но подавляющее большинство будет смотреть Россию, – сказал Ветоха.