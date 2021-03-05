«ПСЖ» хочет подписать Месси или Роналду, если Мбаппе уйдет летом

«ПСЖ» возобновил интерес к нападающему «Ювентуса» на фоне неопределенности с будущим форварда команды Килиана Мбаппе.

Парижане внимательно следят за развитием ситуации вокруг 36-летнего форварда, информация о возможном уходе которого из стала появляться после вылета команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Роналду, находится в постоянном контакте с президентом парижан Нассером Аль-Хелайфи.

Однако эта ситуация зависит от решения, которое примет нападающий . Срок его контракта с клубом истекает летом 2022 года, и он пока не подписал новое соглашение.

В случае, если Мбаппе уйдет из «ПСЖ», клуб постарается подписать или форварда «Барсы» , или Криштиану Роналду, пишет Le Parisien.