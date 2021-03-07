Марина Мохнаткина: «Подошла к Мутко и сказала, что мне негде жить. В этот же день проблему решили, я получила 4-комнатную квартиру»

Российская самбистка Марина Мохнаткина рассказала о помощи российского государственного и политического деятеля Виталия Мутко.

«Я выиграла Всемирные игры боевых искусств, Универсиаду, была на тот момент трехкратной чемпионкой мира. И у нас была встреча у . Я понимала, что там будут самые первые лица страны и что в нужный момент я могу рассказать о своих проблемах. И там был – на тот момент министр спорта.

Я подошла к нему и сказала, что у меня есть проблема – мне жить негде. Надавила на жалость, но тем не менее рассказала о проблеме, несмотря на то, что внутри было волнение. Он откликнулся и сказал: «Без проблем, Марин, я решу твою проблему».

Я приехала домой и была в шоке, когда сразу поступил звонок с министерства спорта: сказали, что мы все решим. И решили. Я получила хорошую четырехкомнатную квартиру в Перми. Выбрала пентхауз, 100 квадратных метров. Не могла поверить, что это со мной происходит», – рассказала Мохнаткина в интервью ютюб-каналу «Руки выше».

Бои, таблетки, съемки ню, квартира от МУТКО. Правдивое интервью МАРИНЫ МОХНАТКИНОЙ