Хвича интересен «Ювентусу», «Милану» и «Боруссии». Его просмотрят на матче Грузия – Испания (TMW)

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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия привлек внимание европейских топ-клубов.

За 20-летним игроком следят «Ювентус» и «Милан», утверждает TMW.

Эти и другие клубы просмотрят футболиста на матче Грузия – Испания, который состоится 28 марта.

Кроме того, интерес к Кварацхелии сохраняет дортмундская «Боруссия», которая может предпринять действия для трансфера хавбека в ближайшие недели.

Кварацхелия в 18 матчах РПЛ забил 2 гола, отдал 3 результативных паса и заработал несколько пенальти. Его статистика – здесь.

Держите топ-50 самых талантливых игроков по версии L’Equipe. В списке два игрока из Украины и Кварацхелия!

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