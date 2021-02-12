Хвича интересен «Ювентусу», «Милану» и «Боруссии». Его просмотрят на матче Грузия – Испания (TMW)

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия привлек внимание европейских топ-клубов.
За 20-летним игроком следят «Ювентус» и «Милан», утверждает TMW.
Эти и другие клубы просмотрят футболиста на матче Грузия – Испания, который состоится 28 марта.
Кроме того, интерес к Кварацхелии сохраняет дортмундская «Боруссия», которая может предпринять действия для трансфера хавбека в ближайшие недели.
Кварацхелия в 18 матчах РПЛ забил 2 гола, отдал 3 результативных паса и заработал несколько пенальти. Его статистика – здесь.
Держите топ-50 самых талантливых игроков по версии L’Equipe. В списке два игрока из Украины и Кварацхелия!