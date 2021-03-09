Овечкин забросил 715-ю шайбу в карьере, став 2-й звездой матча с «Филадельфией». До Эспозито – 2 гола

Капитан открыл счет в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (5:3).

Заброшенная шайба стала для него 9-й в текущем сезоне и 715-й в карьере.

Занимающий 7-е место в списке лучших снайперов россиянин приблизился к идущему 6-м , разрыв между ними стал составлять 2 гола.

В этом матче Овечкин (21:14, 3:51 – в большинстве, полезность «+2») нанес 7 бросков в створ ворот и применил 2 силовых приема. Его признали второй звездой встречи.

В текущем сезоне в его активе 19 (9+10) очков в 22 матчах, в карьере – 1297 (715+582) очков в 1173 матчах.