Трехкратный чемпион Европы по биатлону Андрей Расторгуев временно отстранен от соревнований

Теги Кубок мира по биатлону допинг сборная Латвии Андрей Расторгуев Biathlon Integrity Unit (BIU) Биатлон

Латвийский биатлонист, трехкратный чемпион Европы Андрей Расторгуев временно отстранен от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU) заявил, что Расторгуев трижды за 12 месяцев нарушил пункт об обязательном уведомлении допинг-офицеров о своем местонахождении.

В течение двух недель биатлонист может обжаловать это решение. 

В текущем сезоне Расторгуев выиграл золото чемпионата Европы в индивидуальной гонке. В общем зачете Кубка мира спортсмен шел на 24-м месте.

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