Месси перейдет в «Интер Майами» через два года (Cadena SER)

Нападающий «Барселоны» может в скором времени оказаться в .

Cadena SER сообщает, что отец Месси Хорхе должен был принять участие во встрече, на которой планировалось обсуждение возможного переезда аргентинца в Париж.

Встреча была отменена из-за победы Жоана Лапорты на выборах президента «Барселоны», из-за чего Месси теперь готов выслушать предложение каталонцев.

Отмечается, что какое бы решение сейчас ни принял Месси, через два года он окажется в , совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

Журналист Cadena SER Хосе Антонио Понсети оценил вероятность того, что Месси останется в «Барсе» в этом сезоне, в 50 процентов.

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