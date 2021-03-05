Кубок мира. Спринт. Логинов стартует 3-м, Елисеев – 4-м, Йоханнес Бо – 5-м, Лагрейд – 25-м, Латыпов – 42-м, Халили – 58-м, Гараничев – 78-м

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11 марта в чешском Нове Место на девятом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужской спринт. Россию представят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Евгений Гараничев и Кирилл Стрельцов

Дата проведения
11 марта, 19.30
Онлайн гонки

Этап 9, Нове Место, Чехия. Спринт

Стартовый лист

1  Якуб Штвртецки
2  Тарьей Бо
3  Александр Логинов
4  Матвей Елисеев
5  Йоханнес Бо
6  Яков Фак
7  Арнд Пайффер
8  Павел Магазеев
9  Дмитрий Пидручный
10  Теро Сеппяля
11  Гжегож Гузик
12  Кароль Домбровски
13  Тсукаса Кобоноки
14  Эрик Лессер
15  Антон Смольский
16  Эмильен Жаклен
17  Михал Шима
18  Жереми Финелю
19  Кентен Фийон-Майе
20  Скотт Гоу
21  Доминик Виндиш
22  Сергей Бочарников
23  Феликс Ляйтнер
24  Артем Тищенко
25  Стурла Хольм Лагрейд
26  Симон Эдер
27  Тьерри Ланже
28  Габриэль Стегмайр
29  Андрей Расторгуев
30  Джейк Браун
31  Симон Дестье
32  Бенедикт Долль
33  Миха Довжан
34  Рок Трсан
35  Ветле Шостад Кристиансен
36  Флоран Клод
37  Артем Прима
38  Михаил Усов
39  Беньямин Вегер
40  Витаутас Строля
41  Кристиан Гоу
42  Эдуард Латыпов
43  Ондржей Моравец
44  Фабьен Клод
45  Роман Реес
46  Йеспер Нелин
47  Томас Бормолини
48  Корнел Пукьяну
49  Лукас Хофер
50  Максим Воробей
51  Мартин Понсилуома
52  Владимир Илиев
53  Йоханнес Дале
54  Туомас Харьюла
55  Давид Коматц
56  Лейф Нордгрин
57  Михал Крчмарж
58  Карим Халили
59  Себастьян Самуэльссон
60  Димитар Герджиков
61  Йонгу Ким
62  Шон Доэрти
63  Якко Олави Ранта
64  Косуке Озаки
65  Рауль Антонио Флоре
66  Дидье Бьона
67  Адам Раннелс
68  Дмитрий Лазовский
69  Антонин Гигонна
70  Владислав Киреев
71  Томас Каукенас
72  Эндре Стремсхайм
73  Антон Синапов
74  Томаш Якела
75  Пеппе Фемлинг
76  Микулаш Карлик
77  Роберт Хелдна
78  Евгений Гараничев
79  Александр Патриюк
80  Богдан Цымбал
81  Андржей Нендза-Кубинец
82  Йоханнес Кюн
83  Шимон Бартко
84  Клемен Бауэр
85  Райдо Ранкель
86  Харальд Леммерер
87  Сезар Бове
88  Мартин Егер
89  Филипп Хорн
90  Эдгарс Мисе
91  Марцин Швайнош
92  Никита Лобастов
93  Эмильен Клод
94  Томаш Хасилла
95  Тревор Кирс
96  Пол Шоммер
97  Кирилл Стрельцов
98  Кристо Сиймер
99  Витеслав Хорниг
100  Никлас Хартвег
101  Антон Дудченко
102  Томмазо Джакомель
103  Благой Тодев
104  Александр Мухин
105  Линас Банис

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