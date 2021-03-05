Кубок мира. Спринт. Логинов стартует 3-м, Елисеев – 4-м, Йоханнес Бо – 5-м, Лагрейд – 25-м, Латыпов – 42-м, Халили – 58-м, Гараничев – 78-м

11 марта в чешском Нове Место на девятом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужской спринт. Россию представят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Евгений Гараничев и Кирилл Стрельцов.
- Дата проведения
- 11 марта, 19.30
11 марта в чешском Нове Место на девятом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужской спринт. Россию представят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Евгений Гараничев и Кирилл Стрельцов.
|1
|Якуб Штвртецки
|2
|Тарьей Бо
|3
|Александр Логинов
|4
|Матвей Елисеев
|5
|Йоханнес Бо
|6
|Яков Фак
|7
|Арнд Пайффер
|8
|Павел Магазеев
|9
|Дмитрий Пидручный
|10
|Теро Сеппяля
|11
|Гжегож Гузик
|12
|Кароль Домбровски
|13
|Тсукаса Кобоноки
|14
|Эрик Лессер
|15
|Антон Смольский
|16
|Эмильен Жаклен
|17
|Михал Шима
|18
|Жереми Финелю
|19
|Кентен Фийон-Майе
|20
|Скотт Гоу
|21
|Доминик Виндиш
|22
|Сергей Бочарников
|23
|Феликс Ляйтнер
|24
|Артем Тищенко
|25
|Стурла Хольм Лагрейд
|26
|Симон Эдер
|27
|Тьерри Ланже
|28
|Габриэль Стегмайр
|29
|Андрей Расторгуев
|30
|Джейк Браун
|31
|Симон Дестье
|32
|Бенедикт Долль
|33
|Миха Довжан
|34
|Рок Трсан
|35
|Ветле Шостад Кристиансен
|36
|Флоран Клод
|37
|Артем Прима
|38
|Михаил Усов
|39
|Беньямин Вегер
|40
|Витаутас Строля
|41
|Кристиан Гоу
|42
|Эдуард Латыпов
|43
|Ондржей Моравец
|44
|Фабьен Клод
|45
|Роман Реес
|46
|Йеспер Нелин
|47
|Томас Бормолини
|48
|Корнел Пукьяну
|49
|Лукас Хофер
|50
|Максим Воробей
|51
|Мартин Понсилуома
|52
|Владимир Илиев
|53
|Йоханнес Дале
|54
|Туомас Харьюла
|55
|Давид Коматц
|56
|Лейф Нордгрин
|57
|Михал Крчмарж
|58
|Карим Халили
|59
|Себастьян Самуэльссон
|60
|Димитар Герджиков
|61
|Йонгу Ким
|62
|Шон Доэрти
|63
|Якко Олави Ранта
|64
|Косуке Озаки
|65
|Рауль Антонио Флоре
|66
|Дидье Бьона
|67
|Адам Раннелс
|68
|Дмитрий Лазовский
|69
|Антонин Гигонна
|70
|Владислав Киреев
|71
|Томас Каукенас
|72
|Эндре Стремсхайм
|73
|Антон Синапов
|74
|Томаш Якела
|75
|Пеппе Фемлинг
|76
|Микулаш Карлик
|77
|Роберт Хелдна
|78
|Евгений Гараничев
|79
|Александр Патриюк
|80
|Богдан Цымбал
|81
|Андржей Нендза-Кубинец
|82
|Йоханнес Кюн
|83
|Шимон Бартко
|84
|Клемен Бауэр
|85
|Райдо Ранкель
|86
|Харальд Леммерер
|87
|Сезар Бове
|88
|Мартин Егер
|89
|Филипп Хорн
|90
|Эдгарс Мисе
|91
|Марцин Швайнош
|92
|Никита Лобастов
|93
|Эмильен Клод
|94
|Томаш Хасилла
|95
|Тревор Кирс
|96
|Пол Шоммер
|97
|Кирилл Стрельцов
|98
|Кристо Сиймер
|99
|Витеслав Хорниг
|100
|Никлас Хартвег
|101
|Антон Дудченко
|102
|Томмазо Джакомель
|103
|Благой Тодев
|104
|Александр Мухин
|105
|Линас Банис