Желтую карточку Жиго не отменили. Защитник «Спартака» не сыграет с «Динамо»

КДК РФС принял решение оставить в силе одноматчевую дисквалификацию защитника , сообщил глава комитета .

«КДК РФС принял решение отказать «Спартаку» в удовлетворении заявления об исправлении ошибочного применения предупреждения Саюуэлю Жиго, которое влечет для него автоматическую дисквалификацию на следующий после данного предупреждения матч», – сказал Григорьянц.

Жиго заработал предупреждение в игре 21-го тура против «Краснодара» (6:1). Оно стало для него четвертым в чемпионате, он пропустит матч 22-го тура с .