Желтую карточку Жиго не отменили. Защитник «Спартака» не сыграет с «Динамо»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва КДК РФС Артур Григорьянц Самюэль Жиго Футбол

КДК РФС принял решение оставить в силе одноматчевую дисквалификацию защитника «Спартака» Самюэля Жиго, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«КДК РФС принял решение отказать «Спартаку» в удовлетворении заявления об исправлении ошибочного применения предупреждения Саюуэлю Жиго, которое влечет для него автоматическую дисквалификацию на следующий после данного предупреждения матч», – сказал Григорьянц.

Жиго заработал предупреждение в игре 21-го тура РПЛ против «Краснодара» (6:1). Оно стало для него четвертым в чемпионате, он пропустит матч 22-го тура с «Динамо».

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