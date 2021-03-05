Фабио Капелло: «Месси – гений, феномен, он работает ногами так, как другие руками. Пусть другие выигрывают «Золотые мячи», как Роналду»

Бывший тренер «Милана», «Реала» и сборной России Фабио Капелло выразил восхищение игрой форварда «Барселоны» Лионеля Месси в матче с (1:1).

«Лео, которого мы увидели этим вечером, – феномен, его остановили Навас и .

Как бы то ни было, Месси – особенный футболист. Он в очередной раз доказал, что у него есть что-то, чего нету других, и что он абсолютный гений.

Пусть другие выигрывают «Золотые мячи», как Роналду, но Месси – гений, потому что он делает вещи так качественно и быстро, как недоступно другим.

Он работает ногами так, как другие руками. Я увидел великого Месси и прекрасную «Барселону», – заявил Капелло в эфире Sky Italia.

Ни Месси, ни Роналду не будет в 1/4 ЛЧ впервые за 16 лет. Каким был последний плей-офф без их величия?