Матч Мальта – Россия может не состояться. На острове запрещены спортивные соревнования

Проведение матча отборочного этапа ЧМ-2022 между сборными Мальты и России под вопросом.

Встреча, запланированная на 24 марта, может вообще не состояться. Однако возможен вариант переноса игры в другую страну, если мальтийская футбольная ассоциация найдет средства.

Как сообщили «СЭ» журналисты из мальтийских СМИ, власти запретили любые спортивные соревнования на острове до 11 апреля из-за эпидемии коронавируса.

Местная футбольная ассоциация попросила сделать исключение для матча Мальты с Россией, в том числе разрешить команде провести подготовительный сбор и тренировки, строго соблюдая все меры безопасности. Окончательного решения властей пока нет.

Матч с Мальтой должен стать для России первым в отборочном турнире ЧМ-2022. После него 27 марта российскую команду ждет домашняя встреча со Словенией, а 30 марта – выездная игра со Словакией.