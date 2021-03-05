Серхио Рамос: «Барса» Пепа – лучшая «Барселона» в истории. Самый сильный соперник»

Защитник назвал самых талантливых партнеров по команде и самого сильного соперника.

«Мне посчастливилось делить раздевалку с лучшими. Роналдо и Роналду, Бекхэм, Роберто Карлос... В сборной это Хави, Иньеста, Пуйоль... Мне нравилось брать по чуть-чуть от каждого из них.

Самый сильный соперник? «Барса» Пепа – лучшая в истории, она знаменовала собой эпоху, и я думаю, что именно тогда эта команда была тем соперником, который больше всего осложнил нашу жизнь», – сказал Рамос.