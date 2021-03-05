Желтую хавбеку «Динамо» Фомину отменили. Он сможет сыграть со «Спартаком»

КДК РФС вынес вердикт по поводу желтой карточки, которую полузащитник «Динамо» Даниил Фомин получил в игре 21-го тура против «Тамбова» (2:0) за срыв атаки.

Эта карточка стала бы для россиянина четвертой в нынешнем розыгрыше РПЛ, и он не смог бы сыграть против в следующем туре.

Как сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, было принято решение отменить решение арбитра Евгения Кукуляка. Желтая карточка Фомину отменена, и он сможет выйти на поле в матче со «Спартаком».

Кроме того, КДК не стал отменять желтую карточку форварду Антону Заболотному, поэтому он не сыграет с в следующем туре.

Также стало известно, что комитет не стал отменять предупреждение, вынесенное защитнику «Спартака» Самюэлю Жиго в игре с «Краснодаром» (6:1). Он пропустит матч с .