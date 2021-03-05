«Милан» ушел от поражения в матче с «МЮ» на 92-й минуте – 1:1

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграл дома вничью с (1:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Счет в начале второго тайма открыл молодой форвард «МЮ» Амад Диалло, однако уже в добавленное время Симон Кьер забил ответный мяч.

Статистика Лиги Европы