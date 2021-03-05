«Милан» ушел от поражения в матче с «МЮ» на 92-й минуте – 1:1

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграл дома вничью с «Миланом» (1:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Счет в начале второго тайма открыл молодой форвард «МЮ» Амад Диалло, однако уже в добавленное время Симон Кьер забил ответный мяч.
- Дата проведения
- 11 марта, 20.55, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Хендерсон, Байи, Уан-Биссака (Уильямс, 74), Магуайр, Теллес, Бруну Фернандеш (Фред, 74), Джеймс (Шоу, 74), Мактомини, Матич, Гринвуд, Марсьяль (Диалло, 46).
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Милан –
Доннарумма, Томори, Диогу Далот, Кьер, Калабрия (Калулу, 74), Мейте, Кессиэ, Салемакерс (Кастильехо, 69), Крунич, Браим Диас (Тонали, 69), Рафаэл Леау.
- Предупреждения:
- Салемакерс (18), Мактомини (55).