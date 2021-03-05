«Милан» ушел от поражения в матче с «МЮ» на 92-й минуте – 1:1

Теги Милан Манчестер Юнайтед Лига Европы УЕФА Sports.ru Симон Кьер Амад Диалло Футбол

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграл дома вничью с «Миланом» (1:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Счет в начале второго тайма открыл молодой форвард «МЮ» Амад Диалло, однако уже в добавленное время Симон Кьер забил ответный мяч.

Манчестер Юнайтед Англия – Милан Италия 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
11 марта, 20.55, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 50 Диалло, 1:1 – 90 Кьер.
Манчестер ЮнайтедХендерсон, Байи, Уан-Биссака (Уильямс, 74), Магуайр, Теллес, Бруну Фернандеш (Фред, 74), Джеймс (Шоу, 74), Мактомини, Матич, Гринвуд, Марсьяль (Диалло, 46).
МиланДоннарумма, Томори, Диогу Далот, Кьер, Калабрия (Калулу, 74), Мейте, Кессиэ, Салемакерс (Кастильехо, 69), Крунич, Браим Диас (Тонали, 69), Рафаэл Леау.
Предупреждения:
Салемакерс (18), Мактомини (55).

Статистика Лиги Европы

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