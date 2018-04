обыграл «Баварию» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:1).

Для нападающего королевского клуба эта победа стала 96-й в турнире.

Португалец обошел экс-партнера по мадридской команде (95) и теперь стал рекордсменом ЛЧ по этому показателю.

«Реал» выиграл в Мюнхене. «Бавария» обречена?

