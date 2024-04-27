Матч «Зенита» и «Динамо» обслужит Кукуян, на «Спартак» – «Локомотив» назначен Левников

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 26-го тура Мир РПЛ.

28 апреля (воскресенье)

«Ахмат» – «Пари НН»

Cудья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Александр Богданов; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Тюмин.

«Спартак» – «Локомотив»

Cудья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Роман Галимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Динамо» – «Зенит»

Cудья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников.

«Балтика» – ЦСКА

Судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Андрей Фисенко; AВАР – Вера Опейкина; инспектор – Александр Колобаев.

29 апреля (понедельник)

«Крылья Советов» – «Краснодар»

Cудья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Владимир Москалев; инспектор – Сергей Мартынов.

«Рубин» – «Урал»

Cудья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Максим Ковалев; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Сергей Иванов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Сочи» – «Факел»

Cудья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Артем Чистяков; AВАР – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – «Оренбург»

Cудья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Андрей Фисенко; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Вячеслав Харламов.

24 комментария
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Рубин-Урал..Казарцев на ВАР..? А не пора бы ему отдохнуть?
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Ответ Viktor Martunov
С Кукуяном нам точно ничего не светит, да ещё на ВАР Иванов, сказка.
Не напомнишь,кто подсказал судье в поле,что надо удалять Барриоса,сидя на ВАР в матче первого круга?
+6
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Ответ Мукунку хороший
Рубин-Урал..Казарцев на ВАР..? А не пора бы ему отдохнуть?
а он где-то устал?
+4
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два питерских на Спартаке....
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Ответ Евгений Кузнецов
Казарцев на ВАР в Казани - проверим, проверим)) интересно, что Мешкова и Кукуляка не назначили никуда (они сидели на ВАР в матче ЦСКА - Спартак)
Это им в наказание. Они были обязаны пригласить Казарцева к монитору после явной руки Чалова
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Ответ Мукунку хороший
Рубин-Урал..Казарцев на ВАР..? А не пора бы ему отдохнуть?
Так он на ВАР и отдыхает от работы в поле😁
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Ответ Viktor Martunov
Ну это ты знаешь у нас всё.
Ключевой момент: не знаешь, а газами травишь.
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Ну почему опять этот Кукуян?!?
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Карасёв вроде редко косячит. Надеюсь на качественное судейство!
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зенит не может, кукуян поможет...
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Только один вопрос : а 6 пенальти сможет Безбородов поставить за один матч в Грозном? 😁
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Паша,верим.
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Казарцев на ВАР в Казани - проверим, проверим))

интересно, что Мешкова и Кукуляка не назначили никуда (они сидели на ВАР в матче ЦСКА - Спартак)
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ООО, на Зенит своих, ручных назначили... Кукуян не сможет, Иванов поможет. Не завидую динамикам
+3
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Самый худший из армян - это Паша Кукуян!
+1
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По традиции, кто чей арбитр?
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Чебан? Ничего про него не знаю, но явно без шансов для Оренбурга😁
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