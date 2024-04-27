Матч «Зенита» и «Динамо» обслужит Кукуян, на «Спартак» – «Локомотив» назначен Левников
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 26-го тура Мир РПЛ.
28 апреля (воскресенье)
Cудья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Александр Богданов; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Тюмин.
Cудья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Роман Галимов; инспектор – Виктор Кулагин.
«Динамо» – «Зенит»
Cудья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников.
«Балтика» – ЦСКА
Судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Андрей Фисенко; AВАР – Вера Опейкина; инспектор – Александр Колобаев.
29 апреля (понедельник)
«Крылья Советов» – «Краснодар»
Cудья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Владимир Москалев; инспектор – Сергей Мартынов.
«Рубин» – «Урал»
Cудья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Максим Ковалев; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Сергей Иванов; инспектор – Андрей Бутенко.
«Сочи» – «Факел»
Cудья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Артем Чистяков; AВАР – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Зуев.
«Ростов» – «Оренбург»
Cудья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Андрей Фисенко; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Вячеслав Харламов.
интересно, что Мешкова и Кукуляка не назначили никуда (они сидели на ВАР в матче ЦСКА - Спартак)