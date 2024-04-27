Салах поругался с Клоппом перед выходом на замену в матче с «Вест Хэмом» на 79-й. Нуньес успокаивал Мохамеда

Теги Ливерпуль Вест Хэм премьер-лига Англия Юрген Клопп Мохамед Салах Джо Гомес Дарвин Нуньес Футбол

Мохамед Салах вступил в словесную перепалку с Юргеном Клоппом.

Перед тройной заменой на 79-й минуте в матче с «Вест Хэмом» тренер что-то сказал форварду «Ливерпуля», на что тот бурно отреагировал.

Между Салахом и Клоппом завязалась словесная перепалка, в результате которой египтянин активно жестикулировал и выражал недовольство.

Дарвин Нуньес, который готовился к выходу на замену вместе с Мохамедом и Джо Гомесом, отодвинул египтянина от тренера и попытался успокоить его.

Игра завершилась вничью – 2:2.

Фото: кадр из трансляции Viaplay

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44 комментария
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Клопп вовремя уходит, выгорел он и команда, нужен отдых. Свой большой след в истории клуба он уже оставил.
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+78
Ответ Drobovikk22
Комментарий скрыт
Ты не фанат Ливерпуля
+57
-4
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Салах в последних матчах не понятно для чего на поле появляется.
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Салах в шоке от того что его выпускают с целью забить мяч, он хотел выйти про счете 2:1 и уверено, отдохнуть на газоне
+33
-3
+30
нужно срочно нанять того специалиста чтения по губам из Ла Лиги
+32
-4
+28
Ответ RealJon
нужно срочно нанять того специалиста чтения по губам из Ла Лиги
Там и без чтения понятно. Нехер тянуть с заменами до 80 минуты.
+26
-1
+25
Салах откровенно провалил концовку сезона. Во многом из-за него обосрались в ЛЕ и слили последние матчи. Дарвин и Диаз могут себе позволить безбожно транжирить моменты, так как у них уровень ниже. Но Салах не мог этого позволить себе. Не нужно было его выпускать в тех откровенно неудавшихся матчах. Он играл из рук вон плохо.
+18
0
+18
Ответ Yobo
Клопп вовремя уходит, выгорел он и команда, нужен отдых. Свой большой след в истории клуба он уже оставил.
Клопп действительно выгорел, а это в свою очередь повлияла на команду. Сезон то на самом деле довольно хороший провели, займут 3 место и выйдут в лч.
+15
0
+15
Есть вариант что у спокойного Салаха это накопилось. Может Клоп ему всегда говорил "давай реши исход матча". вот и бомбануло наверное.
+10
-3
+7
Интересный момент, Клопп что-то сказал после гола и Салах начал возмущаться
+8
-1
+7
Ответ Андрей
Да ладно тебе. зона лч обеспечена. молодеж прогрессирует, новый тренер новые идеи, новый стиль игры. интересные перемены ждут клуб. но всеже лучше Де Дзерби чем голландец который не играл в Апл.
Да, позитивные моменты кончено есть, но так вот убить все интриги в один матч это конечно от большого нежелания! Я устал от того что мы чемпионы по настроению!
+4
0
+4
Ответ Drobovikk22
Комментарий скрыт
хе хе,я как ты понимаешь не за Ливерпуль но не позволил бы себе заявлять такое)
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+4
Клоппу уже плевать, ему скоро на отдых. Салах обнаглел с тренером спорить, звезду словил.
+9
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+4
Ответ Голубая Эскадра
Интересный момент, Клопп что-то сказал после гола и Салах начал возмущаться
так ты просто повторил то, что написано в новости... очень интересный момент прям...
+4
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Клопп: Мо, спасай игру
Мо: Как спасать? За десять минут?
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Не хочу злорадствовать,но это просто не понятно как можно столько моментов пороть,реализация просто очень слабая .
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Ответ evgen123
Клоппу уже плевать, ему скоро на отдых. Салах обнаглел с тренером спорить, звезду словил.
Салах думаю тоже свалит в Аравию
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Ответ qdd
Просто дно настало для нас
Да ладно тебе. зона лч обеспечена. молодеж прогрессирует, новый тренер новые идеи, новый стиль игры. интересные перемены ждут клуб. но всеже лучше Де Дзерби чем голландец который не играл в Апл.
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Ответ doodler
Там и без чтения понятно. Нехер тянуть с заменами до 80 минуты.
Мне кажется если бы не вышел Салах ,то Диас и Трент оформили бы третий.
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Ответ Yobo
Клопп вовремя уходит, выгорел он и команда, нужен отдых. Свой большой след в истории клуба он уже оставил.
Согласен. Но этот отдых может выйти в десятилетие 4-8 мест, как до Клоппа.
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Ответ Yobo
Клопп вовремя уходит, выгорел он и команда, нужен отдых. Свой большой след в истории клуба он уже оставил.
Так практически про всю команду можно так сказать. Выгорание, физическое и психологическое истощение об этом и так уже все написали. Остается только доигрывать сезон
+1
0
+1
Ответ Андрей
Да ладно тебе. зона лч обеспечена. молодеж прогрессирует, новый тренер новые идеи, новый стиль игры. интересные перемены ждут клуб. но всеже лучше Де Дзерби чем голландец который не играл в Апл.
Де Дзерби такое себе. С его стилем что-то выиграть можно только на большом фарте
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Просто дно настало для нас
+2
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Ответ doodler
Нет, это Салах сказал. И правильно сделал. Какого черта ты тянешь с заменами до 70+
ну, тебе ведь виднее, чем тренеру чемпионов Бундеслиги, АПЛ, ЛЧ,неоднократного финалиста еврокубков... кто он вообще такой, против твоего мнения🤡🤡🤡
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Ответ Голубая Эскадра
Интересный момент, Клопп что-то сказал после гола и Салах начал возмущаться
Нет, это Салах сказал. И правильно сделал. Какого черта ты тянешь с заменами до 70+
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Налицо кризис идей тренерского штаба: если в начале пути определенная тактика срабатывала, то впоследствии другие команды раскусили это. В итоге пришли к перекатам в середине поля и бестолковым навесам без умения вскрывать оборону. Нужен тренер со свежим взглядом на футбол. Для меня очевидно, что Клопп и тренеры просто не развиваются, в отличие, например, от Гвардиолы.
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Банальный бегунок и мститель "Реалу" ,не задержавшийся ни в одном серьёзном клубе, возомнил себя мега-игроком?
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Салах второй Бензема, помяньте мое слово когда он туда переедет
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Какая интересная форма у Ливера)
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Ответ Юрий Балышев
Мне кажется если бы не вышел Салах ,то Диас и Трент оформили бы третий.
Не исключено.
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