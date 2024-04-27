Салах поругался с Клоппом перед выходом на замену в матче с «Вест Хэмом» на 79-й. Нуньес успокаивал Мохамеда
Мохамед Салах вступил в словесную перепалку с Юргеном Клоппом.
Перед тройной заменой на 79-й минуте в матче с «Вест Хэмом» тренер что-то сказал форварду «Ливерпуля», на что тот бурно отреагировал.
Между Салахом и Клоппом завязалась словесная перепалка, в результате которой египтянин активно жестикулировал и выражал недовольство.
Дарвин Нуньес, который готовился к выходу на замену вместе с Мохамедом и Джо Гомесом, отодвинул египтянина от тренера и попытался успокоить его.
Игра завершилась вничью – 2:2.
Фото: кадр из трансляции Viaplay
Мо: Как спасать? За десять минут?