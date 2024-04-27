Клопп не верит, что «Ливерпуль» станет чемпионом: «Но разве это проблема? «Арсенал» и «Ман Сити» могут проиграть два матча»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Футбол

Юрген Клопп заявил, что прямо сейчас не верит в чемпионство «Ливерпуля».

«Верю ли я в данный момент, что мы станем чемпионами? Нет, потому что такова таблица, и ситуация не позволяет этого сделать. Но разве это проблема? Я так не думаю.

Дело в следующей игре. Посмотрим, что произойдет. Я не знаю, с кем играют другие команды. Возможно ли, что «Арсенал» и «Сити» проиграют два матча? Маловероятно, но возможно.

Может ли «Ливерпуль» выиграть четыре матча? Да, мы уже делали так раньше. Так что я не списываю никого со счетов. Мы больше не в лидерах, и должно произойти много всякого, чтобы мы смогли вернуться на первое место.

Единственное, на что мы действительно можем повлиять, – это наши победы. Трудно, сложно, но такова ситуация», – сказал немец в интервью TNT Sports.

В настоящий момент «Ливерпуль», набрав 74 очка, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. На втором месте с 76 очками располагается «Манчестер Сити», отстающий от лидирующего «Арсенала» на одно очко. Манчестерский клуб имеет матч в запасе.

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6 комментариев
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- Арсенал вполне может, Сити точно не способен на такое достижение в виде двух проигрышей в оставшихся матчах) а Ливерпуль не справился с нокдауном в матче с Аталантой на Энфилде и провалил концовку сезона
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Какой же Клопп пофигист)
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Жаль, конечно. Очень хотелось, чтобы Клопп ушел чемпионом АПЛ
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Не могут они проиграть два матча. Сити вообще вряд ли хотя бы один проиграет
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Какой же Клопп неверующий !
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Ответ Chistian Jadson
- Арсенал вполне может, Сити точно не способен на такое достижение в виде двух проигрышей в оставшихся матчах) а Ливерпуль не справился с нокдауном в матче с Аталантой на Энфилде и провалил концовку сезона
По факту всё началось с красных братушек "Сити". )
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