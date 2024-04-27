Клопп не верит, что «Ливерпуль» станет чемпионом: «Но разве это проблема? «Арсенал» и «Ман Сити» могут проиграть два матча»

Юрген Клопп заявил, что прямо сейчас не верит в чемпионство «Ливерпуля».

«Верю ли я в данный момент, что мы станем чемпионами? Нет, потому что такова таблица, и ситуация не позволяет этого сделать. Но разве это проблема? Я так не думаю.

Дело в следующей игре. Посмотрим, что произойдет. Я не знаю, с кем играют другие команды. Возможно ли, что «Арсенал» и «Сити» проиграют два матча? Маловероятно, но возможно.

Может ли «Ливерпуль» выиграть четыре матча? Да, мы уже делали так раньше. Так что я не списываю никого со счетов. Мы больше не в лидерах, и должно произойти много всякого, чтобы мы смогли вернуться на первое место.

Единственное, на что мы действительно можем повлиять, – это наши победы. Трудно, сложно, но такова ситуация», – сказал немец в интервью TNT Sports.

В настоящий момент « », набрав 74 очка, занимает третье место в турнирной таблице . На втором месте с 76 очками располагается « », отстающий от лидирующего « » на одно очко. Манчестерский клуб имеет матч в запасе.