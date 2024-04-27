«Барса» работает над трансфером 30-летнего опорника «Бетиса» Гидо Родригеса. Чемпиона мира хотят подписать бесплатно

Теги Барселона Бетис Ла Лига возможные трансферы Гидо Родригес Футбол

«Барселона» хочет усилить опорную зону хавбеком «Бетиса».

Каталонский клуб работает над трансфером 30-летнего опорника «Бетиса» Гидо Родригеса, сообщает Diario Sport.

У Родригеса летом истекает срок контракта, «Барса» хочет подписать аргентинца на правах свободного агента.

Статистику Гидо, выигравшего ЧМ-2022 с Аргентиной, можно изучить здесь.

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48 комментариев
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Вот уровень Барсы, а то все о Бернарду мечтают)
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-23
+42
Ответ Roman
Вот уровень Барсы, а то все о Бернарду мечтают)
Странное заявление, конечно.

Реал взял перед этим сезоном 33-летнего Хоселу (!) в аренду (!!) у Эспаньола, вылетевшего во второй дивизион - это разве показатель "уровня Реала" ?
Что-то мне подсказывает, что нет )
+21
-4
+17
Ну на подмену не плохо, но нужен топовый опорник, как ни крути.
+17
-2
+15
Конечно, конечно. Ромеу и Мартинеса ведь недостаточно. Надо бы еще кого-нибудь такого взять.))
+12
-4
+8
Ответ Greatest Of All Time
Бесполезный игрок, на ЧМ сыграл всего 1 матч и это с СА, а потом его убрали из стартового состава и вместо него вышли молодые как Энцо Фернандес и МакАллистер. И это пошло на пользу сборной Аргентине, так эти ребята сыграли в 10 раз лучше.
По такой логике Лаутаро вообще провалил ЧМ, его заменил Альварес, но язык не повернется назвать его бесполезным игроком. Я к тому, что один турнир - еще не показатель
+7
0
+7
Ответ cektor
очередной Ромео ?
Он по метрикам сильнее сезон, чем Субимннди провел, которого хотел Хави.
+9
-2
+7
Ответ Максим Семин
Возрастные ноунеймы, путь к успеху
самое главное что бесплатно))
+4
0
+4
Неплохой вариант
+5
-2
+3
Всякий хлам собирают
+3
0
+3
Ответ Ernest Imamov
Барселоне нужен игрок уровня Пальини из Фулхэма или Дуглас Луис из Виллы, но где им взять деньги?
Попросить обратно у Нэгрейры?
+5
-3
+2
Ответ XavIniesta2008-2015
Про какие метрики речь ?
передачи поперёк и назад
+3
-1
+2
Уровень
+1
0
+1
Бесполезный игрок, на ЧМ сыграл всего 1 матч и это с СА, а потом его убрали из стартового состава и вместо него вышли молодые как Энцо Фернандес и МакАллистер.
И это пошло на пользу сборной Аргентине, так эти ребята сыграли в 10 раз лучше.
+2
-1
+1
Ответ Amalfitano
Конечно, конечно. Ромеу и Мартинеса ведь недостаточно. Надо бы еще кого-нибудь такого взять.))
А чем Иньиго плох?
Осенью был основным, показал отличную игру, прекрасно играет в пас и начинает атаки, после травмы не может вернуть форму, но на это есть причины - это Кубарси.
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Ответ Greatest Of All Time
Бесполезный игрок, на ЧМ сыграл всего 1 матч и это с СА, а потом его убрали из стартового состава и вместо него вышли молодые как Энцо Фернандес и МакАллистер. И это пошло на пользу сборной Аргентине, так эти ребята сыграли в 10 раз лучше.
Спасибо, пытался вспомнить где он играл на ЧМ...
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Ответ rigobersong
Хороший игрок в ротацию:) Непонимаю сарказма, видно люди футбол совсем футбол не смотрят:)
Смотрят. Поэтому Паулиньо других пенсионеров тоже помнят)
+1
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Ответ Ernest Imamov
Барселоне нужен игрок уровня Пальини из Фулхэма или Дуглас Луис из Виллы, но где им взять деньги?
Палинья контракт продлил в этом сезоне, он даже для Баварии теперь слишком дорогой будет, куда уж бедствующей Барсе
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Ответ White Buddha
Попросить обратно у Нэгрейры?
Не зря Нэгрейра о деменции заговорил, ой не зря
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Ответ A1190
Работайте над Ноа Дарвихом и покупать никого не надо💪🏻🤷‍♂️!!
Он не опорник.
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Ответ NartApsua
Он не опорник.
В сборной Германии считают иначе!
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Ответ A1190
В сборной Германии считают иначе!
В какой сборной? Юношеской?)
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Ответ Алекс Самойлов
Ромеу аут , а про какого Мартинеса речь ???
Иньиго, который защитник
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Ответ Amalfitano
Конечно, конечно. Ромеу и Мартинеса ведь недостаточно. Надо бы еще кого-нибудь такого взять.))
Ромеу аут , а про какого Мартинеса речь ???
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Ответ Roman
Вот уровень Барсы, а то все о Бернарду мечтают)
также говорили когда Барса хотела подписать Кунде, Левандовски, Канселу
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Ответ Roman
Вот уровень Барсы, а то все о Бернарду мечтают)
Комментарий удален модератором
Ответ Sakata Gintoki
Он по метрикам сильнее сезон, чем Субимннди провел, которого хотел Хави.
Про какие метрики речь ?
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Ну а что? Чемпион мира! Пусть и сыграл 57 минут) Но это уровень!
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Подмена Гави и де Йонгу. Сгодится, на опыте.
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Молодой, перспективный по меркам РПЛ
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Да нормальный вариант, должен быть лучше ромеу, во всяком случае бесплатно
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