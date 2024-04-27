«Барса» работает над трансфером 30-летнего опорника «Бетиса» Гидо Родригеса. Чемпиона мира хотят подписать бесплатно
«Барселона» хочет усилить опорную зону хавбеком «Бетиса».
Каталонский клуб работает над трансфером 30-летнего опорника «Бетиса» Гидо Родригеса, сообщает Diario Sport.
У Родригеса летом истекает срок контракта, «Барса» хочет подписать аргентинца на правах свободного агента.
Статистику Гидо, выигравшего ЧМ-2022 с Аргентиной, можно изучить здесь.
Реал взял перед этим сезоном 33-летнего Хоселу (!) в аренду (!!) у Эспаньола, вылетевшего во второй дивизион - это разве показатель "уровня Реала" ?
Что-то мне подсказывает, что нет )
И это пошло на пользу сборной Аргентине, так эти ребята сыграли в 10 раз лучше.
Осенью был основным, показал отличную игру, прекрасно играет в пас и начинает атаки, после травмы не может вернуть форму, но на это есть причины - это Кубарси.