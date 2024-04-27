«Барса» работает над трансфером 30-летнего опорника «Бетиса» Гидо Родригеса. Чемпиона мира хотят подписать бесплатно

«Барселона» хочет усилить опорную зону хавбеком «Бетиса».

Каталонский клуб работает над трансфером 30-летнего опорника « » , сообщает Diario Sport.

У Родригеса летом истекает срок контракта, «Барса» хочет подписать аргентинца на правах свободного агента.

Статистику Гидо, выигравшего ЧМ-2022 с Аргентиной, можно изучить здесь.