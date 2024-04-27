«Реал» не проигрывает 27 матчей подряд в Ла Лиге. До рекорда сезона-1989/90 – одна игра
«Реал» не проигрывает 27 матчей подряд в Ла Лиге.
Вчера команда Карло Анчелотти на выезде победила «Реал Сосьедад» (1:0).
До повторения клубного рекорда мадридскому клубу осталась одна игра. В сезоне-1989/90 «Реал» не проигрывал 28 матчей подряд.
Последнее поражение «Реала» в Ла Лиге было 24 сентября – 1:3 от «Атлетико».
Речь идет о рекорде в рамках одного сезона .С учетом конца одного сезона и начала другого рекорд без поражений в Ла Лиге – 30 матчей подряд (конец сезона-1987/88 плюс сезон-1988/89).
Но феномен Анчи именно в этом.. Даёт результат с тем, кто есть здесь и сейчас, в наличии..
Тут и Лунин что-то нереальное начинает показывать, и Тчуамени центральный защитник, и Винисиус в центре, и Белингем косплеит Вальверде и плюс смягчил уход девятки, и Карвахаль, трижды списанный, лучший сезон в карьере выдаёт.. И Рюдигер из пожарника в стену превратился.. Просто браво..
только Джуд косплеит не Вальверде, а Зидана