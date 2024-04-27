«Реал» не проигрывает 27 матчей подряд в Ла Лиге. До рекорда сезона-1989/90 – одна игра

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига рекорды Футбол

«Реал» не проигрывает 27 матчей подряд в Ла Лиге.

Вчера команда Карло Анчелотти на выезде победила «Реал Сосьедад» (1:0).

До повторения клубного рекорда мадридскому клубу осталась одна игра. В сезоне-1989/90 «Реал» не проигрывал 28 матчей подряд.

Последнее поражение «Реала» в Ла Лиге было 24 сентября – 1:3 от «Атлетико».

Речь идет о рекорде в рамках одного сезона .С учетом конца одного сезона и начала другого рекорд без поражений в Ла Лиге – 30 матчей подряд (конец сезона-1987/88 плюс сезон-1988/89).

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14 комментариев
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Кто бы мог предположить после череды травм в начале сезона
+17
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+16
Казалось бы.. На старте сезона потерять трех основных игроков обороны, плюс уход Бензема..

Но феномен Анчи именно в этом.. Даёт результат с тем, кто есть здесь и сейчас, в наличии..
Тут и Лунин что-то нереальное начинает показывать, и Тчуамени центральный защитник, и Винисиус в центре, и Белингем косплеит Вальверде и плюс смягчил уход девятки, и Карвахаль, трижды списанный, лучший сезон в карьере выдаёт.. И Рюдигер из пожарника в стену превратился.. Просто браво..
+16
-4
+12
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Ригьесонг удалён пользователем..
+10
-2
+8
Ответ dr. cage
Казалось бы.. На старте сезона потерять трех основных игроков обороны, плюс уход Бензема.. Но феномен Анчи именно в этом.. Даёт результат с тем, кто есть здесь и сейчас, в наличии.. Тут и Лунин что-то нереальное начинает показывать, и Тчуамени центральный защитник, и Винисиус в центре, и Белингем косплеит Вальверде и плюс смягчил уход девятки, и Карвахаль, трижды списанный, лучший сезон в карьере выдаёт.. И Рюдигер из пожарника в стену превратился.. Просто браво..
все так
только Джуд косплеит не Вальверде, а Зидана
+6
0
+6
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Не говори-ка! Ещё слоган себе такой выдумали неуместный: больше, чем клуб!
+6
-1
+5
Регина как всегда первая )
+4
0
+4
Ответ CHELSEA_2008
Ну это же Ла Лига. У ПСЖ тоже полно таких рекордов.
У Челси тоже немало рекордов с приставкой анти.))
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надо завершать этот сезон золотым дублем.
+7
-4
+3
Ответ dr. cage
Ригьесонг удалён пользователем..
Как написать этому куртизану? По подписке?
+2
0
+2
Комментарий удален пользователем
Ответ umahanov87
Ла Лига стала слабее, это факт. Помню как у праймовой Барсы и у звездного Реала были мега сложные выезды. И их было немало - Севилья, Сосьедад, Бильбао, Бетис, иногда Валенсия и Вильярреал. А сейчас уровень футбола упал, к сожалению. Не смотрится этот Реал гегемоном, при всем уважении. Уж точно не сейчас. Но потенциал есть.
При всем уважении, минус)
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Ответ CHELSEA_2008
Ну это же Ла Лига. У ПСЖ тоже полно таких рекордов.
Ну так у твоего распиаренного сити тоже какой-то там рекорд без поражений в беги-лиге)
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