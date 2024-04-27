«Реал» не проигрывает 27 матчей подряд в Ла Лиге. До рекорда сезона-1989/90 – одна игра

«Реал» не проигрывает 27 матчей подряд в Ла Лиге.

Вчера команда на выезде победила « » (1:0).

До повторения клубного рекорда мадридскому клубу осталась одна игра. В сезоне-1989/90 «Реал» не проигрывал 28 матчей подряд.

Последнее поражение «Реала» в Ла Лиге было 24 сентября – 1:3 от «Атлетико».

Речь идет о рекорде в рамках одного сезона .С учетом конца одного сезона и начала другого рекорд без поражений в – 30 матчей подряд (конец сезона-1987/88 плюс сезон-1988/89).