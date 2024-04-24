Нью-Инглэнд Революшн – Интер Майами где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры МЛС (MLS) 28 апреля
В воскресенье, 28 апреля, сыграют Нью-Инглэнд Революшн и Интер Майами в рамках МЛС (MLS).
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- Игра пройдет на стадионе «Gillette Stadium».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Нью-Инглэнд Революшн – Интер Майами
- Начало матча запланировано на 02:30 по московскому времени.
Нью-Инглэнд Революшн: все новости
Последние матчи Нью-Инглэнд Революшн
- Торонто – Нью-Инглэнд Революшн : 1 – 0
- Нью-Йорк Сити – Нью-Инглэнд Революшн : 2 – 0
- Америка – Нью-Инглэнд Революшн : 5 – 2
- Нью-Инглэнд Революшн – Шарлотт : 1 – 0
- Нью-Инглэнд Революшн – Америка : 0 – 4
Последние матчи Интер Майами
- Интер Майами – Нэшвилл : 3 – 1
- Спортинг Канзас Сити – Интер Майами : 2 – 3
- Монтеррей – Интер Майами : 3 – 1
- Интер Майами – Колорадо Рэпидс : 2 – 2
- Интер Майами – Монтеррей : 1 – 2
Прогноз на матч Нью-Инглэнд Революшн – Интер Майами
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