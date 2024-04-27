Эрик тен Хаг: «Рэшфорд способен забивать по 25-35 голов каждый сезон»

Эрик тен Хаг прокомментировал спад Маркуса Рэшфорда.

«В прошлом году провел блестящий сезон. Думаю, лучший в его карьере. Рэшфорд забил 30 голов, так что вы видите, на что он способен.

В этом сезоне он не показал себя с лучшей стороны, и люди критикуют его, а я считаю, что мы должны поддержать его.

Все должны поддержать Рэшфорда и подтолкнуть к тому, чтобы он вернулся на уровень прошлого года.

Думаю, Маркус способен забивать каждый сезон по 25-35 голов. У него есть все возможности для этого. Уверен в этом на сто процентов», – сказал тренер « ».