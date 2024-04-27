Эрик тен Хаг: «Рэшфорд способен забивать по 25-35 голов каждый сезон»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Эрик тен Хаг прокомментировал спад Маркуса Рэшфорда.

«В прошлом году Маркус провел блестящий сезон. Думаю, лучший в его карьере. Рэшфорд забил 30 голов, так что вы видите, на что он способен.

В этом сезоне он не показал себя с лучшей стороны, и люди критикуют его, а я считаю, что мы должны поддержать его.

Все должны поддержать Рэшфорда и подтолкнуть к тому, чтобы он вернулся на уровень прошлого года.

Думаю, Маркус способен забивать каждый сезон по 25-35 голов. У него есть все возможности для этого. Уверен в этом на сто процентов», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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9 комментариев
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нормально критиковать его, когда игрок имеет самый большой контракт в клубе
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Ответ damondiamond
Только зачем ему это, если у него контракт на 350к в неделю и выше точно не будет, даже если он забьет 35 голов за сезон
Когда нужно будет продлевать контракт, снова поиграем пару месяцев, а затем опять возьмется за свое. В идеале нужно было тогда Юнайтед спихивать его в ПСЖ.
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+5
Только зачем ему это, если у него контракт на 350к в неделю и выше точно не будет, даже если он забьет 35 голов за сезон
+3
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«Рэшфорд способен забивать по 25-35 голов каждый сезон. Я уверен в этом. Но я не знаю, как этого добиться", - сказал Эрик тен Хаг и заплакал.
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Когда Рэшфорд в форме,когда он в игровом тонусе,он в числе лучших вингеров Европы
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Не дай бог Арне слот скажет такое про Дарвина
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А почему не забивает?)
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25-30 голов на тренировке)
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Ответ corazon blanco
Когда нужно будет продлевать контракт, снова поиграем пару месяцев, а затем опять возьмется за свое. В идеале нужно было тогда Юнайтед спихивать его в ПСЖ.
Вспомнился Иско
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