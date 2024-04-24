Вест Хэм — Ливерпуль: прогноз на матч 27 апреля 2024, Английская Премьер-лига

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Программу 35 тура чемпионата Англии по футболу открывает матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Команды сыграют 27 апреля в Лондоне на поле стадиона «Лондон Стэдиум». Начало встречи в 14:30 по московскому времени.

Обе команды неудачно играют на финише чемпионата. Проиграв в дерби «Ливерпуль» фактически оставил себя за бортом чемпионской гонки. На дистанции в пять туров АПЛ «красные» одержали две победы, раз сыграли вничью и дважды проиграли. Разница голов 8:7. Оппоненты в битве за титул набрали на 4 и 5 очков больше на этом же отрезке. У «Вест Хэма» всего одна победа в пяти турах чемпионата при одной ничьей и трех поражениях. Разница голов 8:13. Команды показали 9 и 17 результат на данном отрезке АПЛ. Гости в предстоящей игре получили статус фаворита.

Противостояние команд насчитывает 149 матчей. Баланс побед 82:29 в пользу «Ливерпуля» при 38 ничьих и разнице голов 261:145. В рамках чемпионата Англии команды сыграли 123 матча: 24 победы «Вест Хэма», 29 ничьих и 70 побед «Ливерпуля». Разница голов 218:116 в пользу «красных». В текущем сезоне соперники встречались два раза и обе игры прошли в Ливерпуле. Подопечные Юргена Клоппа выиграли оба матча. В четвертьфинале Кубка лиги команда победила 5:1, дубль оформил Кертис Джонс, по голу на счету Доминика Собослаи, Коди Гакпо и Мохамеда Салаха. За «Молотобойцев» единственный мяч на счету Джаррода Боуэна. В чемпионате «красные» победили 3:1. За «Вест Хэм» забил Боуэен, в составе победителя голы на счету Салаха, Дарвина Нуньеса и Диогу Жоты. «Ливерпуль» не проигрывал в 9 из 10 очных матчах в чемпионате Англии: одна победа «Вест Хэма», одна ничья и восемь побед «Ливерпуля». Разница голов 20:10 в пользу «красных». На домашней арене у «молотобойцев» три победы, ничья и шесть поражений в 10 очных встречах АПЛ, разница голов 21:13 в пользу «Ливерпуля».

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Рекомендованная ставка: гол «Вест Хэма», ТБ2,5, ИТБ1,5 «Ливерпуля», «обе забьют — да».

Вест Хэм

 

В матче 34 тура чемпионата Англии «молотобойцы» на выезде проиграли «Кристал Пэлас». Поражение со счетом 2:5. Шесть голов были забиты в первом тайме. В матче случилось два автогола. На 20 минуте Эмерсон забил в ворота «Вест Хэма», а на 89 в составе хозяев автогол на свой счет записал Дин Хендерсон. За «молотобойцев» на 40 минуте встрече голом отметился Майкл Антонио.

 

«Вест Хэм» сохраняет шансы квалифицироваться в зону еврокубков. Команда занимает восьмое место с 48 очками и от шестой позиции отстает на пять очков. В 34 встречах у «молотобойцев» 13 побед, 9 ничьих и 12 поражений. Разница голов 54:63. Больше пропустили только «Бернли» (69), «Лутон Таун» (75) и «Шеффилд Юнайтед» (92). Все три команды из зоны вылета. По игре на домашней арене столичный клуб на 11 месте с 25 очками. В 17 встречах у команды 6 побед, 7 ничьих и 4 поражения. Разница голов 26:25.

Результаты «Вест Хэма» в пяти последних матчах:

  • АПЛ, «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм» 5:2;
  • Лига Европы, «Вест Хэм» — «Байер» 1:1;
  • АПЛ, «Вест Хэм» — «Фулхэм» 0:2;
  • Лига Европы, «Байер» — «Вест Хэм» 2:0;
  • АПЛ, «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» 1:2.

На отрезке в 10 официальных матчей у столичного клуба всего две победы, при четырех ничьих и четырех поражениях. Разница голов 17:19. На домашней арене у «Вест Хэма» шесть ничьих, по две победы и поражению. Разница голов 16:17.

Интересные статистические факты по игре «Вест Хэма» в сезоне:

  • Самые результативные игроки в АПЛ: Джаррод Боуэн 15+5, Джеймс Уорд-Прауз 6+7, Мохаммед Кудус 7+4, Лукас Пакета 4+6, Томаш Соучек 6+2;
  • Самые результативные игроки в сезоне: Джаррод Боуэн 19+10, Джеймс Уорд-Прауз 6+11, Мохаммед Кудус 12+4, Лукас Пакета 8+7, Томаш Соучек 9+3;
  • «Вест Хэм» без побед в 4 официальных и 4 официальных домашних встречах;
  • Вничью завершились 4 из 6 домашних игр «Вест Хэма» в сезоне;
  • «Вест Хэм» проиграл 3 из 4 последних игр;
  • В АПЛ у «Вест Хэма» одна победа в семи матчах;
  • «Вест Хэм» пропускает в 10 играх АПЛ;
  • «Вест Хэм» пропускает в 7 домашних и 14 играх сезона;
  • «Вест Хэм» не победил в 7 из 8 домашних играх чемпионата;
  • «Вест Хэм» пропускает в первом тайме в 5 играх;
  • «Вест Хэм» пропускает в 16 очных встречах.

Последний матч из-за травмы пропускал Джордж Эрти.

Ливерпуль

 

«Красные» не сумели одержать победу в мерсисайдском дерби. Подопечные Юргена Клоппа проиграли в гостях «Эвертону» со счетом 0:2. Победный мяч на 27 минуте забил Джаррад Брантуэйт. Итоговый счет встречи установил Доминик Калверт-Льюин, забивший на 58 минуте. По созданным моментам в матче было равенство. Показатель xG 1,89:1,87 в пользу хозяев. Проиграв в дерби «красные» фактически вычеркнули себя из чемпионской гонки, так как впереди матчи с «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом».

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До матча «Брайтон» — «Манчестер Сити», «красные» занимают второе место с 74 очками. Отставание от «Арсенала» три балла, при этом при равенстве очков «канониры» будут выше. В 34 матчах у «Ливерпуля» 22 победы, 8 ничьих и 4 поражения. Разница голов 75:34. По игре дома «Ливерпуль» на первом месте в турнире, а вот в гостевых играх показал только третий результат. В 17 матчах у команды 9 побед, 5 ничьих и 3 поражения при разнице голов 32:19.

Результаты «Ливерпуля» в пяти последних матчах:

  • АПЛ, «Эвертон» — «Ливерпуль» 2:0;
  • АПЛ, «Фулхэм» — «Ливерпуль» 1:3;
  • Лига Европы, «Аталанта» — «Ливерпуль» 1:0;
  • АПЛ, «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 0:1;
  • Лига Европы, «Ливерпуль» — «Аталанта» 0:3.

На отрезке в 10 официальных матчей у «красных» пять побед, ничья и четыре поражения. Разница голов 20:16. В статусе гостей у команды шесть побед, ничья и три поражения при разнице голов 21:14.

Интересные статические факты по игре «Ливерпуля» в сезоне:

  • Самые результативные игроки команды в АПЛ: Мохамед Салах 17+9, Дарвин Нуньес 11+8, Диогу Жота 10+3, Луис Диас 8+4, Годи Гакпо 6+4;
  • Самые результативные игроки в сезоне: Мохамед Салах 24+13, Дарвин Нуньес 18+13, Диогу Жота 15+4, Коди Гакпо 14+5, Луис Диас 13+4;
  • В 6 из 7 очных матчах на поле «Вест Хэма» «Ливерпуль» забивает как минимум 2 гола;
  • В 10 из 13 очных матчах в Лондоне забивали оба соперника;
  • В АПЛ «Ливерпуль» без побед в 3 из 4 матчах;
  • «Ливерпуль» пропустил в 7 и 9 из 10 матчах АПЛ;
  • «Ливерпуль» победил в 7 из 10 гостевых играх чемпионата;
  • «Ливерпуль» победил в 13 из 15 очных матчах в АПЛ;
  • В 6 очных матчах «Ливерпуль» забивает в первом тайме;
  • В 4 гостевых очных встречах «Ливерпуль» забивает после перерыва.

Последний матч из-за травм пропустили Конор Бредли, Жоэль Матип, Диогу Жота и Тьяго Алькантара.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ Вест Хэм — Ливерпуль

 

Команды синхронно вылетели на стадии четвертьфинала Лиги Европы. Впереди только игры чемпионата Англии. «Красным», чтобы сохранить шансы на чемпионство, нельзя терять очки в оставшихся турах. Учитывая не лучшую форму «молотобойцев» и хорошую статистику очных встреч, «Ливерпуль» в предстоящей игре получил статус фаворита матча.

Коэффициенты на матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль» от букмекерской конторы BetBoom:

  • Победа «Вест Хэма» — 5,52;
  • Ничья — 4,77;
  • Победа «Ливерпуля» — 1,57;
  • ТБ2,5 — 1,44;
  • ТМ2,5 — 2,86;
  • «Обе забьют — да» — 1,51;
  • «Обе забьют — нет» — 2,62.

Гости не могут похвастаться хорошими результатами на финише чемпионата. Проблемой для команды стала игра в обороне. В АПЛ «Ливерпуль» пропустил в семи играх подряд и 9 из 10 матчах. Регулярно пропускает команда и в гостевых играх. Голы пропущены в 5 из 6 матчах, а в 3 из 6 встречах «красные» пропустили более гола. В матче можно ожидать гола хозяев, так как «молотобойцы» забивают в 7 из 10 домашних встречах. Очные матчи команд радуют высокой результативностью. На поле «Вест Хэма» как минимум три гола забивается в 7 из 10 матчах. Гости забивают более гола четырех последних и 6 из 7 встречах. Основная ставка на матч ТБ3 с коэффициентом 1,67 по линии букмекерской конторы BetBoom.

Где смотреть матч Вест Хэм – Ливерпуль

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Вест Хэм – Ливерпуль
Дата проведения
27 апреля, 14.30, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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