Лейпциг — Боруссия Д: прогноз на матч 27 апреля 2024, Бундеслига

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27 апреля 2024 года в немецком городе Лейпциг состоится матч 31 тура Чемпионата Германии между командами «Лейпциг» и «Боруссия Д». Матч пройдет на стадионе «Ред Булл Арена». Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени.

Мы увидим матч двух команд с первой пятерки, которые сейчас находятся в споре за зону Лиги Чемпионов. Этот матч для них будет за 6 очков и если хозяева выиграют, то они будут иметь очень комфортное преимущество перед последними 3 турами. А у кого получится в этом матче одержать победу, или же мы увидим ничейное противостояние, все это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф2 (1), ОЗ (да).

Лейпциг

 

 

В текущем сезоне немецкого чемпионата команда из Лейпцига выдает неплохой сезон и всеми силами борется за зону Лиги Чемпионов, на данный момент находясь в ней. Сейчас клуб в турнирной таблице занимает 4 строчку и всего на 4 балла позади «Штутгарта», и есть шанс побороться за бронзу в оставшихся 4 турах чемпионата. А вот от второй «Баварии» 7 баллов отставания и отыграть это будет практически нереально. Всего же в 30 турах чемпионата им удалось в свою копилку положить 59 баллов, одержав 18 побед и добившись 5 ничейных исходов.

Все неплохо у клуба из Лейпцига с результативностью и их 69 забитых мячей, это в среднем чуть больше 2 голов за 1 матч чемпионата и это 3 показатель среди всех команд. А ее бельгийский форвард Опенда забил 23 мяча и является третьим голеадором Бундеслиги.

По игре в защите у команды тоже все довольно неплохо и пропустили они 34 мяча, что является вторым результатом в чемпионате.

В последних 3 встречах Бундеслиги у клуба из Лейпцига стопроцентный результат по набранным очкам. Сначала они в гостях уверенно разобрались с «Фрайбургом» (4:1), где уже после 1 тайма вели в счете с разницей в 3 мяча. А в начале второго тайма удалось довести счет до разгромного, на что соперник ответил лишь голом престижа. Прекрасный матч провел Опенда, который забил 2 мяча и дважды отдал голевую передачу.

Следом была уверенная домашняя победа над «Вольфсбургом» (3:0). Счёт был открыт на 13 минуте матча после точного удара Ольмо, а во втором тайме удалось ещё дважды его закрепить.

И в последнем сыгранном туре Бундеслиги удалось в гостях обыграть «Хайденхайм» (2:1). Матч получился непростым для гостей и лишь в концовке встречи удалось клубу из Лейпцига добиться победы. Автором победного мяча стал неуловимый Опенда.

Результаты «Лейпцига» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 20.04.24 «Хайденхайм» — «Лейпциг» 1:2;
  • 13.04.24 «Лейпциг» — «Вольфсбург» 3:0;
  • 06.04.24 «Фрайбург» — «Лейпциг» 1:4;
  • 30.03.24 «Лейпциг» — «Майнц» 0:0;
  • 15.03.24 «Кельн» — «Лейпциг» 1:5.

Интересные статические факты последних матчей «Лейпцига»:

  • В 8 последних матчах команда не проигрывает, побеждая 6 раз;
  • Сейчас идет серия из 3 побед кряду
  • В последнеей домашней игре была победа;
  • В 3 из 5 последних играх клуба забивают обе команды;
  • В 3 последних матчах команды пробивается тотал в 2,5 мяча;
  • В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть меньше 3 голов за игру;
  • Клуб отличается голом в 3 последних поединках.

Боруссия Д

 

 

В текущем сезоне Бундеслиги дортмундская команда особо не блещет результатами и занимает для себя довольно скромную 5 строчку в таблице. Ниже они точно не уже не упадут в таблице, все же есть 12 очков преимущества над шестым «Айнтрахтом». А вот за место в четверку и дальнейшее место в Лиге Чемпионов, они постараются приложить все усилия, все же до оппонента из Лейпцига всего 2 очка отставания. В 30 сыгранных турах чемпионата им удалось набрать 57 баллов, за счет 16 побед и 9 ничейных исходов.

Во результативность дортмундцы имеют 5 показатель в чемпионате и отличились 58 раз. А больше всех в составе «шмелей» отличился немец Фуллкруг (12 голов).

Пропустили дортмундцы 35 мячей и это третий результат в Бундеслиге.

В 3 последних сыгранных матчах немецкого первенства дортмундцам удалось нбарать 4 очка. Сначала был проигрыш дома от «Штутгарта» (0:1), где они не заслуживали поражения и даже закономернее был бы победный результат. Но мяч никак не хотел попадать в ворота соперника, а одна ошибка в обороне перечеркнула ход встречи.

Затем в гостях удалось обыграть «Боруссию М» (2:1). Дортмундская команда здорово начала матч и к 28 минуте уже вела в счёте (2:0). На что соперник все же в первом тайме смог ответить своим точным ударом. А в начале 2 тайма гости остались в меньшинстве после удаления Адейеми, но смогли дотерпеть и удержать победный счет.

И в последнем сыгранном 30 туре была мировая с «Байером» (1:1). Казалось бы уже победа была в руках дортмундцев, которые открыли счет на 81 минуте матча усилиями Фуллкруга, но с этим не согласилась леверкузенская команда, отыгравшись на 97 минуте встречи под самый свисток об окончании встречи.

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Клуб из Дортмунда далеко в этом сезоне пробрался в Лиге Чемпионов, выйдя в полуфинал турнира. В недавних матчах с испанским «Атлетико» им удалось оказаться сильнее и одолеть их с общим счетом по сумме 2 встреч (5:4). В первой встрече они проиграли в гостях (1:2), а вот в ответной, сыгранной 16 апреля, удалось одержать викторию (4:2). Причем до 71 минуты счет был ничейным (2:2), а потом удалось забить дважды в течение 3 минут усилиями Фуллкруга и Забитцера и вырвать победу.

Результаты «Боруссии Д» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 21.04.24 «Боруссия Д» — «Байер» 1:1;
  • 16.04.24 «Боруссия Д» — «Атлетико» 4:2;
  • 13.04.24 «Боруссия М» — «Боруссия Д» 1:2;
  • 10.04.24 «Атлетико» — «Боруссия Д» 2:1;
  • 06.04.24 «Боруссия Д» — «Штутгарт» 0:1.

Интересные статические факты последних матчей «Боруссии Д»:

  • В 3 из 5 последних встречах дортмундцы не проигрывают;
  • В последнем матче в качестве гостей была победа;
  • В последних 4 матчах клуба обе команды забивали;
  • В 3 из 4 последних играх клуба пробивался тотал в 4,5 мяча;
  • В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть менее 2 голов за игру;
  • Команда отличается голом в 4 последних поединках.

Лейпциг – Боруссия Д: история личных встреч

 

Команды в истории очных матчей провели между собой 17 встреч. 7 викторий в них на счету «Лейпцига», 8 в активе «Боруссии». И 2 игры закончились ничейным результатом.

«Лейпциг» в этих матчах забивала в среднем 1,65 голов (28 мячей), а «Боруссия» 1,76 (30 мячей).

С самой большой разницей в счете были виктории обеих команд с разницей в 3 мяча. Клуб из Лейпцига дважды побеждала (3:0) и (4:1), в 2022 году. А команда из Дортмунда дважды выигрывала (4:1), в 2018 и 2021 годах.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

  • 09.12.23 «Боруссия Д» – «Лейпциг» (2:3).
  • 05.04.23 «Лейпциг» – «Боруссия Д» (2:0).
  • 03.03.23 «Боруссия Д» – «Лейпциг» (2:1).
  • 10.09.22 «Лейпциг» – «Боруссия Д» (3:0).
  • 02.04.22 «Боруссия Д» – «Лейпциг» (1:4).

В последних 4 из 5 сыгранных очных поединках «Лейпциг» праздновал победу и 1 раз викторию праздновали дортмундцы.

В 3 из 5 последних сыгранных очных матчах обе команды забивали друг другу. И в 4 из 5 последних встречах было забито более 2 голов за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Лейпциг – Боруссия Д

 

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа «Лейпцига» — 1.66;
  • Ничья — 4.42;
  • Победа «Боруссии Д» — 4.62;
  • Ф1 (-1) — 2.09;
  • Ф2 (1) — 1.76;
  • ТБ (2,5) — 1.40;
  • ТМ (2,5) — 2.98;
  • ТБ (3) — 1.60;
  • ТМ (3) — 2.36;
  • ОЗ (да) — 1.42;
  • ОЗ (нет) — 2.88.

Для обоих соперников этот матч очень важный с турнирной точки зрения и он определит во многом расстановку сил на последние 3 тура чемпионата. Если дортмундцы проиграют, то вряд ли они залезут в ТОП-4 и могут не сыграть в следующем сезоне в Лиге Чемпионов.

Поэтому хорошим вариантом здесь будет заключить пари на Ф2 (1), за приличный кэф 1.76.

Обе команды в этом сезоне показывают хорошую результативность, и в своих последних встречах они зачастую не уходят без забитых голов. Да и 3 из 5 последних сыгранных очных матчах они забивали друг другу. Тут можно заключить пари на ОЗ (да), за неплохой коэффициент для экспресса 1.42.

Где смотреть матч РБ Лейпциг – Боруссия Д

💰 Угадывайте счет матчей ⚽⚽⚽

РБ Лейпциг – Боруссия Д
Дата проведения
27 апреля, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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