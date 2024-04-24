Ювентус – Милан где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 27 апреля
В субботу, 27 апреля, сыграют Ювентус и Милан в 34 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ювентус – Милан
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Ювентус
- Лацио – Ювентус : 2 – 1
- Кальяри – Ювентус : 2 – 2
- Торино – Ювентус : 0 – 0
- Ювентус – Фиорентина : 1 – 0
- Ювентус – Лацио : 2 – 0
Последние матчи Милан
- Милан – Интер : 1 – 2
- Рома – Милан : 2 – 1
- Сассуоло – Милан : 3 – 3
- Милан – Рома : 0 – 1
- Милан – Лечче : 3 – 0
Прогноз на матч Ювентус – Милан
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