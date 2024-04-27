КДК не отменил желтую Дуарте – Казарцев правильно показал ее в дерби. Защитник «Спартака» не сыграет с «Локо»
В КДК РФС оценили эпизод с желтой карточкой Алексиса Дуарте.
Контрольно‑дисциплинарный комитет не стал отменять желтую карточку защитника «Спартака» в матче 21‑го тура Мир РПЛ с ЦСКА (0:0).
«Спартак» обращался в КДК с просьбой рассмотреть исправление ошибочной карточки Дуарте. После получения письма КДК направил документы в Экспертно‑судейскую комиссию, чтобы она дала свое заключение.
ЭСК дала заключение, что Казарцев правильно вынес предупреждение Дуарте. У КДК нет оснований исправлять ошибку. Дуарте пропустит игру с «Локомотивом», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
Для Дуарте это предупреждение стало четвертым в сезоне РПЛ, футболист пропустит матч 26‑го тура чемпионата России против «Локомотива», который пройдет в воскресенье.
Помните знаменитое?"По правилам это пенальти,но пенальти в этом матче не смотрелся".
Хотя, наверное, объяснение такое - ну а чо вы хотели, это ж Казарцев
Кстати,не акцентированный наступ придумали после матча Локо-Зенит.(наступ Чорлуки на стопу Азмуна)
https://sun9-59.userapi.com/impg/NB652zyFzmC3BDOVQim7d9qFt8Z46Kxct6eU4w/LS-q19XGKNw.jpg?size=773x539&quality=96&sign=397ca7d3902203ca821076e00dea50c9&c_uniq_tag=qnJh9BrWzV7-odc8IaNqkJUtNHEWlynApGkhYvnOvlE&type=album
сей персонаж нужно было ещё тогда придушить
Хотя какая тут интрига: в обществе в целом недоверие к профессионалам и уважуха к колхозу: сделать все по-красоте и порешать по понятиям.