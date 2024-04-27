КДК не отменил желтую Дуарте – Казарцев правильно показал ее в дерби. Защитник «Спартака» не сыграет с «Локо»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия дисквалификации судьи КДК РФС Василий Казарцев Артур Григорьянц Матч ТВ Алексис Дуарте ЭСК РФС Футбол

В КДК РФС оценили эпизод с желтой карточкой Алексиса Дуарте.

Контрольно‑дисциплинарный комитет не стал отменять желтую карточку защитника «Спартака» в матче 21‑го тура Мир РПЛ с ЦСКА (0:0).

«Спартак» обращался в КДК с просьбой рассмотреть исправление ошибочной карточки Дуарте. После получения письма КДК направил документы в Экспертно‑судейскую комиссию, чтобы она дала свое заключение.

ЭСК дала заключение, что Казарцев правильно вынес предупреждение Дуарте. У КДК нет оснований исправлять ошибку. Дуарте пропустит игру с «Локомотивом», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Для Дуарте это предупреждение стало четвертым в сезоне РПЛ, футболист пропустит матч 26‑го тура чемпионата России против «Локомотива», который пройдет в воскресенье.

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29 комментариев
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Идиоты!
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да ладно? ну просто бомба))
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Радость для спартаковских ветеранов и легенд клуба, наконец-то Джикия будет играть, а не "непонятно кто из Коста-Рики" (и пофиг, что он из Парагвая)
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КДК мафия и за этот матч Казарцев должен быть забанен как проф непригодный
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Решение по другим моментам ждём....
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Ответ Евгений Кошелек
Решение по другим моментам ждём....
Скажут ЖК достаточно и ВАР не имел права вмешиваться,а пенальти...рука в естественном положении и дерби таким пенальти не стали портить.
Помните знаменитое?"По правилам это пенальти,но пенальти в этом матче не смотрелся".
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+3
Кроты и не лечатся..
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+2
Ответ Dmitry Orlov
Радость для спартаковских ветеранов и легенд клуба, наконец-то Джикия будет играть, а не "непонятно кто из Коста-Рики" (и пофиг, что он из Парагвая)
Не будет Джикия играть, не дождетесь ...
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А как КДК объяснил, что Казарцев несколько раз указал Дуарте на противоположную половину поля? Зачем это было?
Хотя, наверное, объяснение такое - ну а чо вы хотели, это ж Казарцев
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Ответ Dmitry Orlov
Радость для спартаковских ветеранов и легенд клуба, наконец-то Джикия будет играть, а не "непонятно кто из Коста-Рики" (и пофиг, что он из Парагвая)
Тогда можно и не играть, техническое поражение засчитать 😃
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Ответ goshforever
Казарцева надо наградить еще)
Вознаграждили наверняка уже
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Ответ Евгений Кошелек
Решение по другим моментам ждём....
будет все. так же - правильное решения обормота судейки
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Ответ Евгений Кошелек
Помню. Но надеюсь, так хоть кто-то у них с головой дружит :)
Каждый раз все болельщики,всех клубов на это надеятся,но в итоге-неакцентированный наступ или недостаточный контакт...
Кстати,не акцентированный наступ придумали после матча Локо-Зенит.(наступ Чорлуки на стопу Азмуна)
https://sun9-59.userapi.com/impg/NB652zyFzmC3BDOVQim7d9qFt8Z46Kxct6eU4w/LS-q19XGKNw.jpg?size=773x539&quality=96&sign=397ca7d3902203ca821076e00dea50c9&c_uniq_tag=qnJh9BrWzV7-odc8IaNqkJUtNHEWlynApGkhYvnOvlE&type=album
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Ответ Дмитрий9779
Скажут ЖК достаточно и ВАР не имел права вмешиваться,а пенальти...рука в естественном положении и дерби таким пенальти не стали портить. Помните знаменитое?"По правилам это пенальти,но пенальти в этом матче не смотрелся".
Помню. Но надеюсь, так хоть кто-то у них с головой дружит :)
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прослушал Казарцева со словами : люди, одумайтесь, что вы делаете!!!
сей персонаж нужно было ещё тогда придушить
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хуже испанских сото градов разве что каварцев с мешковым и та верхушка, что покарывает этих упырей.
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Так-так-так, ведь толпа с продавленных диванов не может ошибаться. Или все-таки может?... Интрига!
Хотя какая тут интрига: в обществе в целом недоверие к профессионалам и уважуха к колхозу: сделать все по-красоте и порешать по понятиям.
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где красная на 90 минуте???
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Кто бы сомневался....
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К/б истерика началась)
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Удивление (нет)
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Призываю комментаторов перестать оскорблять клоунов сравнением с этими носителями лишних хромосом.
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Так он же не за отмашку показал?!
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Казарцева надо наградить еще)
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А Мойзеса тоже правильно не удалили? Прямая красная была!
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