КДК не отменил желтую Дуарте – Казарцев правильно показал ее в дерби. Защитник «Спартака» не сыграет с «Локо»

В КДК РФС оценили эпизод с желтой карточкой Алексиса Дуарте.

Контрольно‑дисциплинарный комитет не стал отменять желтую карточку защитника «Спартака» в матче 21‑го тура Мир РПЛ с (0:0).

« » обращался в КДК с просьбой рассмотреть исправление ошибочной карточки Дуарте. После получения письма КДК направил документы в Экспертно‑судейскую комиссию, чтобы она дала свое заключение.

ЭСК дала заключение, что правильно вынес предупреждение Дуарте. У КДК нет оснований исправлять ошибку. Дуарте пропустит игру с «Локомотивом», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Для Дуарте это предупреждение стало четвертым в сезоне , футболист пропустит матч 26‑го тура чемпионата России против «Локомотива», который пройдет в воскресенье.