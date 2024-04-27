Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Украинец лидирует в гонке бомбардиров и опережает Беллингема на 2 мяча

Форвард «Жироны» Артем Довбик забил 19-й гол в чемпионате Испании.

Украинец отметился голом с пенальти в матче 33-го тура против «Лас-Пальмаса» (2:0).

забил 19-й гол в этом сезоне чемпионата Испании и продолжает возглавлять список бомбардиров турнира. Он опережает из «Реала» на два гола.

Больше Довбика за «Жирону» в один сезон Ла Лиги забивал только в сезоне-2017/18 (21 гол).

Статистику Артема можно увидеть тут.

«Жирона» – впервые в еврокубках. Вышли как минимум в Лигу Европы