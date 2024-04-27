Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Украинец лидирует в гонке бомбардиров и опережает Беллингема на 2 мяча

Теги Сборная Украины по футболу Реал Мадрид Ла Лига рейтинги Лас-Пальмас Кристиан Стуани Жирона Артем Довбик Джуд Беллингем Футбол

Форвард «Жироны» Артем Довбик забил 19-й гол в чемпионате Испании.

Украинец отметился голом с пенальти в матче 33-го тура против «Лас-Пальмаса» (2:0).

Довбик забил 19-й гол в этом сезоне чемпионата Испании и продолжает возглавлять список бомбардиров турнира. Он опережает Джуда Беллингема из «Реала» на два гола.

Больше Довбика за «Жирону» в один сезон Ла Лиги забивал только Кристиан Стуани в сезоне-2017/18 (21 гол).

Статистику Артема можно увидеть тут.

«Жирона» – впервые в еврокубках. Вышли как минимум в Лигу Европы

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25 комментариев
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Такое ощущение что в этом сезоне в Ла Лиге на гонку бомбардиров все положили болт, так вяло у всех идут голы и на втором месте в списке плеймейкер а не форвард. А так Довбик молодец, рад за него и желаю ему выиграть Пичичи.
+49
-6
+43
Ответ Yobo
Такое ощущение что в этом сезоне в Ла Лиге на гонку бомбардиров все положили болт, так вяло у всех идут голы и на втором месте в списке плеймейкер а не форвард. А так Довбик молодец, рад за него и желаю ему выиграть Пичичи.
Кто все?:)) В Ла Лиги из некогда топовых 9к только старый и деграднувший Левандовски играет:) Если раньше клубы уровня Валенсии и Вильярреала могли у себя держать Вилью и Форлана, то сейчас благодаря Тебасу только немного засверкавшие нападающие вроде Исака и Джексона бегут сразу же в АПЛ, потому что нищие клубы Ла Лиги не могут удержать игроков:))
+37
-10
+27
Ответ cektor
помню 30+40+ забивали ) .... были времена ... лалига которую мы заслужили - довбик 19 голов
Только те двое и Суарес 40 забивали))
+16
0
+16
Надо шанс этот использовать и стать лучшим бомбардиром, потому что потом причалит Мбаппе и начнётся его доминация.
+17
-5
+12
Довбик - просто машина! Очень хороший завершитель атак у Жироны и Украины. Мощный, всегда нацеленный на ворота, с отличным взаимопониманием с партнерами. Надеюсь не упустит лидерство за 5 матчей.
+4
0
+4
Ответ rigobersong
Кто все?:)) В Ла Лиги из некогда топовых 9к только старый и деграднувший Левандовски играет:) Если раньше клубы уровня Валенсии и Вильярреала могли у себя держать Вилью и Форлана, то сейчас благодаря Тебасу только немного засверкавшие нападающие вроде Исака и Джексона бегут сразу же в АПЛ, потому что нищие клубы Ла Лиги не могут удержать игроков:))
Форвард это чистая 9ка что ли только? Нормально
+7
-3
+4
помню 30+40+ забивали ) ....
были времена ...
лалига которую мы заслужили - довбик 19 голов
+8
-5
+3
Красава
+3
0
+3
Ответ Вадим Сидоров
Надо шанс этот использовать и стать лучшим бомбардиром, потому что потом причалит Мбаппе и начнётся его доминация.
Доминирование
+2
0
+2
Ответ Joe Barbar
очень интересный клуб, хочется теперь увидеть в лиги чемпионов
Тренер вроде останется, а полсостава нет. Очень жаль, но вдруг получится пошуметь.
+1
0
+1
Ответ Mechel**
А у нас Тюкавин 12+8! Ну, и?!)))
И второй явно не Беллингем.
+2
-1
+1
Ответ cektor
помню 30+40+ забивали ) .... были времена ... лалига которую мы заслужили - довбик 19 голов
В сезоне 2011/2012 Месси 50 забил, Криштиану 46 забил
+1
0
+1
Ответ Yobo
Такое ощущение что в этом сезоне в Ла Лиге на гонку бомбардиров все положили болт, так вяло у всех идут голы и на втором месте в списке плеймейкер а не форвард. А так Довбик молодец, рад за него и желаю ему выиграть Пичичи.
Да ужас, лучший испанский нападающий Борха Майораль из Хетафе.🥲🥲🥲🥲
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Ответ Hitgoe Himgob
Форвард это чистая 9ка что ли только? Нормально
Это у кого 9ый номер на спине - Довбик и Лёва.
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Ответ Yobo
Такое ощущение что в этом сезоне в Ла Лиге на гонку бомбардиров все положили болт, так вяло у всех идут голы и на втором месте в списке плеймейкер а не форвард. А так Довбик молодец, рад за него и желаю ему выиграть Пичичи.
А как это не положить? Специально играть на одного форварда и плюнуть на результат? В АПЛ вон тоже по 20 у лидеров - время такое. В СССР помню в 85ом Протасову рекорд делали 35 голов и серебряная бутса, в последних турах все расступались. В какой-то игре он 2 положил, а Днепр слился аутсайдеру - договорняк в квадрате.
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Если бы играл за Реал, был бы главным фаворитом на ЗМ. Молодец.
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очень интересный клуб, хочется теперь увидеть в лиги чемпионов
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Молодец,играя за обычный клуб забить столько некаждому неудасться. Удачи.
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Ответ Yobo
Кто все ? Винисиус и Родриго, Гризманн и Мората, и даже как ты говоришь деграднувший Левандовски хоть кто-то один из них явно мог забить 20-ку мячей за 33 тура к этому моменту учитывая в каких клубах они играют, но они даже ниже Майораля и Будимира. Я про это.
Винни, и уж тем более нестабильный Родриго, никогда 20 голов чемпе не забивали. Как и Мората. Непонятно по какой причине можно было ждать этого??

Гриз забивал больше 20 в лиге два раза, причём уже давненько. Опять таки вероятность была минимальной.

Лёва уже в возрасте (деградирует) + Барса сейчас не в лучшей форме.

В общем на данный момент в лиге попросту отсутствуют игроки с таким уровнем реализации.
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В Челси или Ман Юнайтед его срочно, миллионов за 90+ бонусы
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