Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Украинец лидирует в гонке бомбардиров и опережает Беллингема на 2 мяча
Форвард «Жироны» Артем Довбик забил 19-й гол в чемпионате Испании.
Украинец отметился голом с пенальти в матче 33-го тура против «Лас-Пальмаса» (2:0).
Довбик забил 19-й гол в этом сезоне чемпионата Испании и продолжает возглавлять список бомбардиров турнира. Он опережает Джуда Беллингема из «Реала» на два гола.
Больше Довбика за «Жирону» в один сезон Ла Лиги забивал только Кристиан Стуани в сезоне-2017/18 (21 гол).
Статистику Артема можно увидеть тут.
«Жирона» – впервые в еврокубках. Вышли как минимум в Лигу Европы
были времена ...
лалига которую мы заслужили - довбик 19 голов
Гриз забивал больше 20 в лиге два раза, причём уже давненько. Опять таки вероятность была минимальной.
Лёва уже в возрасте (деградирует) + Барса сейчас не в лучшей форме.
В общем на данный момент в лиге попросту отсутствуют игроки с таким уровнем реализации.