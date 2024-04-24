Вест Хэм – Ливерпуль где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 27 апреля
В субботу, 27 апреля, сыграют Вест Хэм и Ливерпуль в 35 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Лондон».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вест Хэм – Ливерпуль
- Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.
Последние матчи Вест Хэм
- Кристал Пэлас – Вест Хэм : 5 – 2
- Вест Хэм – Байер : 1 – 1
- Вест Хэм – Фулхэм : 0 – 2
- Байер – Вест Хэм : 2 – 0
- Вулверхэмптон – Вест Хэм : 1 – 2
Последние матчи Ливерпуль
- Эвертон – Ливерпуль : 2 – 0
- Фулхэм – Ливерпуль : 1 – 3
- Аталанта – Ливерпуль : 0 – 1
- Ливерпуль – Кристал Пэлас : 0 – 1
- Ливерпуль – Аталанта : 0 – 3
Прогноз на матч Вест Хэм – Ливерпуль